Объединенного Запада больше нет

Жители стран Европы и США начали понимать, что специальная операция России на Украине это не только борьба за жителей Донецка, Луганска и южных областей соседней страны, но также попытка сохранить ценности старой Европы против свободных нравов, которые навязывает группа прогрессистов. Об этом «360» заявил политолог и сопредседатель общественной организации «Совет по национальной стратегии» Иосиф Дискин. Далее — прямая речь собеседника «360».

За последние 10 дней совершенно четко прояснилась диспозиция западных государств. Никакого объединенного Запада нет. Есть осатаневшая секта прогрессистов, которая оказывает идеологическое давление на правительства стран и пытается его консолидировать.

Наша спецоперация на Украине превратилась в борьбу с этой сектой, чтобы мы продолжали использовать слова отец, мать Родина, чтобы мы не дали этим сатанистам склонять детей к перемене пола с первого класса. Это то, что сегодня происходит в США. Мы выступаем за сохранение сущности Европы.

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Есть другая Европа

Россия сегодня единственный барьер сохранения традиционных ценностей: религиозных, культурных и исторических. Вот за что идет борьба. При этом складывается другая Европа. Она пока еще задавлена и уже поднимает свой голос. Американцам стало ясно, что эта секта не может их обдурить, потому что 70% жителей США говорят, что Байден, обвиняя Путина в инфляции, в экономических бедах, всех обманывает.

Аналогичная ситуация в Европе, где люди уже понимают, кто виновен в их страданиях, обнищании, высокой инфляции, падении доходов. На наших глазах буквально складывается новая диспозиция.

При этом даже те средства массовой информации, которые поддерживали эту секту начинают понимать, что на весах, и начинают объяснять американцам, куда политика Байдена ведет Америку.

Аналогичным образом политики Европы начинают объяснять, то, что происходит — это просто катастрофа для европейской экономики, для жизни и здоровья граждан. В этом смысле ставки в этой борьбе сильно поднялись. Это нас должно убедить, что наше дело правое и победа будет за нами.