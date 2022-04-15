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    15 апреля 2022, 17:10

    Объединенного Запада больше нет

    Политолог Дискин заявил об идеологическом давлении на страны Запада секты прогрессистов

    Александр Иванов

    Жители стран Европы и США начали понимать, что специальная операция России на Украине это не только борьба за жителей Донецка, Луганска и южных областей соседней страны, но также попытка сохранить ценности старой Европы против свободных нравов, которые навязывает группа прогрессистов. Об этом «360» заявил политолог и сопредседатель общественной организации «Совет по национальной стратегии» Иосиф Дискин. Далее — прямая речь собеседника «360».

    Объединенного Запада больше нет

    За последние 10 дней совершенно четко прояснилась диспозиция западных государств. Никакого объединенного Запада нет. Есть осатаневшая секта прогрессистов, которая оказывает идеологическое давление на правительства стран и пытается его консолидировать.

    Наша спецоперация на Украине превратилась в борьбу с этой сектой, чтобы мы продолжали использовать слова отец, мать Родина, чтобы мы не дали этим сатанистам склонять детей к перемене пола с первого класса. Это то, что сегодня происходит в США. Мы выступаем за сохранение сущности Европы.

    Объединенного Запада больше нет | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Есть другая Европа

    Россия сегодня единственный барьер сохранения традиционных ценностей: религиозных, культурных и исторических. Вот за что идет борьба. При этом складывается другая Европа. Она пока еще задавлена и уже поднимает свой голос. Американцам стало ясно, что эта секта не может их обдурить, потому что 70% жителей США говорят, что Байден, обвиняя Путина в инфляции, в экономических бедах, всех обманывает.

    Аналогичная ситуация в Европе, где люди уже понимают, кто виновен в их страданиях, обнищании, высокой инфляции, падении доходов. На наших глазах буквально складывается новая диспозиция.

    При этом даже те средства массовой информации, которые поддерживали эту секту начинают понимать, что на весах, и начинают объяснять американцам, куда политика Байдена ведет Америку.

    Аналогичным образом политики Европы начинают объяснять, то, что происходит — это просто катастрофа для европейской экономики, для жизни и здоровья граждан. В этом смысле ставки в этой борьбе сильно поднялись. Это нас должно убедить, что наше дело правое и победа будет за нами.