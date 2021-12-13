Карты с «разбитой» Россией и агенты ЦРУ. Главное из интервью Путина о жизни страны в 90-е годы
Путин рассказал о состоянии России в 1990-е годы
После распада Советского Союза в России началась гражданская война. Сложную ситуацию в стране усугубляли действия сепаратистов, терроризм и присутствие американских спецслужб. О таком состоянии страны в 1990-е годы рассказал президент Владимир Путин.
«Неизбежный развал»
По словам главы государства, в 1990-е годы Россия была в достаточно слабом состоянии. Тогда страна зависела от многих финансовых и политических инструментов. Как подчеркнул Путин, Россия находилась в условиях гражданской войны.
Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. <…> Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война
Президент отметил, что в то время страны Запада даже не сомневались в скором распаде России. Он даже видел карты, на которых Россию изображали в виде нескольких самостоятельных территорий. О неизбежном развале страны российскому лидеру даже говорил один из восточно-европейских коллег.
«На одной из встреч со мной прямо сказал о том, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет, мы считали, что это неизбежно, вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия», — рассказал Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».
Он добавил, что в те года страна утратила значительную часть своего суверенитета. Президент признался, что в начале 90-х ему пришлось подрабатывать извозом на «Волге».
«Жил как все, но иногда приходилось подрабатывать и извозом. <…> Неприятно об этом говорить, честно, если сказать, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что для него распад Советского Союза стал трагедией, как и для большинства людей.
«Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — заявил он.
Сепаратисты и агенты ЦРУ
Ситуацию в России усугубляли действия сепаратистов, пользовавшихся определенной поддержкой на Западе. Путин тогда был директором ФСБ.
Определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу РФ. Напрямую поддерживали сепаратистов, и бандитов, и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать. И это для меня было абсолютным фактом
По мнению главы государства, сепаратизм фактически появился на голом месте. Причинами стали переселение народов и тяжелое наследие советского времени. Ситуацией воспользовались иностранцы.
«Северный Кавказ наводнили различные террористические формирования и террористы с Ближнего Востока. Страна, еще кроме всего прочего, кроме внутриполитических, экономических проблем, столкнулась еще и с агрессией международного терроризма», — заявил Путин.
В России орудовали не только сепаратисты, но и представители американских спецслужб. Агенты США были даже на некоторых ядерных предприятиях.
«Они лезли везде, и даже если не были кадровыми сотрудниками ЦРУ, наверняка отчитывались и в Госдеп, и в ЦРУ о результатах проделанной ими работы», — предположил лидер страны.
Причем тогда иностранцам даже не требовалось проявлять какую-либо изобретательность, чтобы попасть на тот или иной объект. Американцы могли находиться на некоторых предприятиях ядерного комплекса благодаря подписанному межправсоглашению.
«Сидели на наших предприятиях и ходили туда как на работу каждый день», — отметил Путин.
Долги России
Как заявил президент, после распада Советского Союза Россия не могла самостоятельно решать вопросы, касающиеся социально-экономической сферы.
«В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 1990-е годы», — сказал Путин.
В 1993 году власти пообещали погасить все долги бывших союзных республик. Они рассчитывали на то, что республики передадут России зарубежные активы бывшего СССР.
«Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», — подчеркнул глава государства.
Долговое положение стало меняться только в начале 2000-х годов. Экономическая ситуация стала постепенно улучшаться. В какой-то момент власти смогли не только погасить все долги России, но и стали открывать так называемые резервные фонды.
«И где-то к 2005–2006 году накопили уже 500 миллиардов рублей, это где-то 20 миллиардов долларов в приведенных величинах. Это были солидные средства, и для нас выгодно было досрочно погасить долги, потому что мы сэкономили на процентах», — пояснил президент.
Лидеры по вооружению
После восстановления экономики Россия занялась оборонно-промышленным комплексом. За прошедшие годы стране удалось добиться больших успехов и выбиться в лидеры.
У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов [ядерного оружия], но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами
Президент добавил, что специалисты не только модернизируют имеющееся вооружение, но и вводят новые комплексы. По этому показателю Россия находится на первом месте. Сейчас только у российских военных есть на вооружении гиперзвуковое оружие.