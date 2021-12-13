Карты с «разбитой» Россией и агенты ЦРУ. Главное из интервью Путина о жизни страны в 90-е годы

После распада Советского Союза в России началась гражданская война. Сложную ситуацию в стране усугубляли действия сепаратистов, терроризм и присутствие американских спецслужб. О таком состоянии страны в 1990-е годы рассказал президент Владимир Путин.

«Неизбежный развал»

По словам главы государства, в 1990-е годы Россия была в достаточно слабом состоянии. Тогда страна зависела от многих финансовых и политических инструментов. Как подчеркнул Путин, Россия находилась в условиях гражданской войны.

Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. <…> Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война Владимир Путин

Президент отметил, что в то время страны Запада даже не сомневались в скором распаде России. Он даже видел карты, на которых Россию изображали в виде нескольких самостоятельных территорий. О неизбежном развале страны российскому лидеру даже говорил один из восточно-европейских коллег.

«На одной из встреч со мной прямо сказал о том, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет, мы считали, что это неизбежно, вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия», — рассказал Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

Он добавил, что в те года страна утратила значительную часть своего суверенитета. Президент признался, что в начале 90-х ему пришлось подрабатывать извозом на «Волге».

«Жил как все, но иногда приходилось подрабатывать и извозом. <…> Неприятно об этом говорить, честно, если сказать, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что для него распад Советского Союза стал трагедией, как и для большинства людей.

«Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — заявил он.

Сепаратисты и агенты ЦРУ

Ситуацию в России усугубляли действия сепаратистов, пользовавшихся определенной поддержкой на Западе. Путин тогда был директором ФСБ.

Определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу РФ. Напрямую поддерживали сепаратистов, и бандитов, и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать. И это для меня было абсолютным фактом Владимир Путин

По мнению главы государства, сепаратизм фактически появился на голом месте. Причинами стали переселение народов и тяжелое наследие советского времени. Ситуацией воспользовались иностранцы.

«Северный Кавказ наводнили различные террористические формирования и террористы с Ближнего Востока. Страна, еще кроме всего прочего, кроме внутриполитических, экономических проблем, столкнулась еще и с агрессией международного терроризма», — заявил Путин.

Источник фото: РИА «Новости»

В России орудовали не только сепаратисты, но и представители американских спецслужб. Агенты США были даже на некоторых ядерных предприятиях.

«Они лезли везде, и даже если не были кадровыми сотрудниками ЦРУ, наверняка отчитывались и в Госдеп, и в ЦРУ о результатах проделанной ими работы», — предположил лидер страны.

Причем тогда иностранцам даже не требовалось проявлять какую-либо изобретательность, чтобы попасть на тот или иной объект. Американцы могли находиться на некоторых предприятиях ядерного комплекса благодаря подписанному межправсоглашению.

«Сидели на наших предприятиях и ходили туда как на работу каждый день», — отметил Путин.

Долги России

Как заявил президент, после распада Советского Союза Россия не могла самостоятельно решать вопросы, касающиеся социально-экономической сферы.

«В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 1990-е годы», — сказал Путин.

В 1993 году власти пообещали погасить все долги бывших союзных республик. Они рассчитывали на то, что республики передадут России зарубежные активы бывшего СССР.

Источник фото: РИА «Новости»

«Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», — подчеркнул глава государства.

Долговое положение стало меняться только в начале 2000-х годов. Экономическая ситуация стала постепенно улучшаться. В какой-то момент власти смогли не только погасить все долги России, но и стали открывать так называемые резервные фонды.

«И где-то к 2005–2006 году накопили уже 500 миллиардов рублей, это где-то 20 миллиардов долларов в приведенных величинах. Это были солидные средства, и для нас выгодно было досрочно погасить долги, потому что мы сэкономили на процентах», — пояснил президент.

Лидеры по вооружению

После восстановления экономики Россия занялась оборонно-промышленным комплексом. За прошедшие годы стране удалось добиться больших успехов и выбиться в лидеры.

У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов [ядерного оружия], но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами Владимир Путин

Президент добавил, что специалисты не только модернизируют имеющееся вооружение, но и вводят новые комплексы. По этому показателю Россия находится на первом месте. Сейчас только у российских военных есть на вооружении гиперзвуковое оружие.