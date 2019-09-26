Паника и более 50 пострадавших. Что известно о жесткой посадке Boeing в Барнауле

В Барнауле самолет Boeing авиакомпании Azur Air совершил жесткую посадку, возвращаясь из Вьетнама. Пострадали более 50 человек, одной пассажирке потребовалась госпитализация. «360» собрал все, что известно на данный момент.

Жесткая посадка

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Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следовавший из вьетнамского города Камрань в Барнаул Алтайского края, совершил жесткую посадку вечером, в 21:21 (17:21 по московскому времени), 25 сентября.

После посадки у лайнера загорелась стойка шасси. Представительница Azur Air Анастасия Матюшина рассказала «360», что проблемы с самолетом возникли во время посадки. Воздушное судно остановилось в конце взлетно-посадочной полосы.

«Что-то при посадке, видимо, пошло не так, потому что не смогли сесть с первого раза. Сели только со второго круга. И, собственно, когда самолет сел, открылись аварийные выходы и все в срочном порядке покинули самолет», — рассказала «360» пассажирка рейса Алена Гуломас.

Пострадавшие

Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По данным алтайского управления МЧС, огонь потушили в 21:40, через 19 минут после приземления самолета.

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«Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения Алтайского края и оперативно передается губернатору Виктору Томенко. По поручению главы региона проведено заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям», — рассказали в МЧС.

Всего на борту лайнера находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. Пострадавших, по последним данным, 56. Медики зафиксировали у 23 из них легкие травмы. Одна женщина в больнице. По информации ТАСС, у нее подозревают ушиб почки. У двух из пострадавших были сломаны лодыжки, но они от госпитализации отказались.

Пассажирка Гуломас рассказала, что эвакуация прошла очень быстро, буквально за две-три минуты. По ее мнению, люди пострадали при выходе из самолета.

«У людей началась паника, все начали выбегать из самолета и [могли получить] мелкие ссадины и ушибы при выходе из самолета», — добавила Гуломас.

В Azur Air заверили, что окажут материальную помощь всем пострадавшим. В авиакомпании пообещали разместить пассажиров, летевших этим рейсом, в гостинице, если это понадобится. Кроме того, им предоставят бесплатный трансфер до дома. Авиакомпания начала расследование.

Расследование

После происшествия следователи и прокуроры начали проверку. Опубликовано видео с осмотра воздушного судна.

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«По данному факту барнаульской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили в западно-сибирской транспортной прокуратуре.

Из-за жесткой посадки вылет из Барнаула в Камрань был задержан на семь часов. Отправления ждали 336 человек. Они вылетели утром 26 сентября резервным бортом. Пассажирам в связи с задержкой вылета выдавали горячее питание, прохладительные напитки.

Многие обращают внимание на то, что за несколько часов до происшествия в аэропорту Барнаула имени Титова проходили показательные пожарно-тактические учения.

Сейчас аэропорт Барнаула работает в штатном режиме.