Выплат больше не будет? На ком отразится отмена указа Ельцина о территориях Крайнего Севера
Губернаторы Бурятии, Коми и Карелии объяснили, как отмена указа о территориях Крайнего Севера отразится на выплатах
В понедельник, 15 ноября, стало известно об отмене документа, который приравнивал ряд российских регионов России к территориям Крайнего Севера. Президент Владимир Путин отменил указ бывшего главы государства Бориса Ельцина от 20 декабря 1993 года об отдельных районах Карелии. Кроме того, из перечня удалили Республику Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ.
Технические изменения
Известно, что отмена указа была сделана в рамках новых изменений в Стратегии развития Арктической зоны. Этот документ определяет вектор развития Арктики, а также меры по обеспечению национальной безопасности в этом регионе.
В Кремле такие новшества назвали чисто техническими. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал уточнить подробности решения президента. «Если я не ошибаюсь, все-таки это технический момент. Я разберусь с этим», — сказал он.
Изменения в Бурятии
Глава республики Бурятия Алексей Цыденов считает, что от отмены указа регион только выиграет. «Это технический указ о том, что перечень территорий, попадающих в категорию „районы крайнего Севера“, будет утвержден постановлением правительства РФ отдельно», — заявил Цыденов. По его словам, никаких пробелов в законодательстве при этом не появится.
Отдельно Цыденов прокомментировал перемены, которые могли коснуться многих жителей Бурятии. Глава региона сообщил, что никаких отмен доплат в республике не будет. Все северные надбавки, которые положены людям, сохранятся, уточнили «Известия».
Изменения в республике Коми
Ситуацию прокомментировал и глава республики Коми Владимир Уйба. Он считает, что новый указ актуализирует нормативно-правовую базу с учетом изменений в стране за последние десятилетия. Он отметил, что сейчас давно не существует Коми ССР, есть просто республика Коми.
«Вслед за указом выйдет соответствующее постановление правительства России, которое и закрепит нормативный статус муниципалитетов как районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Вносимые изменения не изменят перечень районов в республике Коми, относящихся к Крайнему Северу», — приводит «РИА Новости» слова Уйбы из видеообращения к жителям Коми.
Глава республики также отметил, что никаких перемен в выплатах для граждан это не несет. Надбавки к зарплатам и пенсиям в Коми сохранятся.
Изменения в Карелии
В пресс-службе правительства республики Карелия уточнили, что даже после формальных изменений жители продолжат получать надбавки к зарплате. Кроме того, в полном объеме будут сохранены все льготы, в том числе дополнительные дни к отпускам. Слова пресс-службы привел ТАСС.
Что такое «северные»
В России действуют некоторые надбавки для сотрудников, которые трудятся в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях. Согласно нормативам, через каждые полгода работы положена надбавка в размере от 10 до 20%. Увеличение продолжается до тех пор, пока размер надбавки не приравняется к предельному значению по региону.
Мнение политолога
Политого Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру» пояснил, почему он считает отмену указа Ельцина актуальной. Эксперт не стал комментировать стратегию по развитию Арктики или ситуацию с выплатой надбавок, однако отметил: на чисто бытовом уровне такое решение верное.
Калачев рассказал, что ему самому довелось побывать и на Крайнем Севере, и в Карелии с Бурятией. «Я, конечно, понимаю, что для них это решение может казаться не самым приятным и даже болезненным, но все-таки давайте согласимся, что жизнь в Бурятии и на Крайнем Севере — это не одно и то же. Можно ли сравнивать условия жизни в Ненецком автономном округе и на Чукотке?» — задался вопросом эксперт.