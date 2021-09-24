Альпинисты отправились на Эльбрус с неопытным гидом и попали в беду. Что известно о спасательной операции

Группа из 19 альпинистов застряла на Эльбрусе. Отправившимся в горы любителям пришлось запросить эвакуацию у МЧС. Спасателям удалось найти 17 потерявшихся, трое из них погибли. Местонахождение еще двух человек установлено. В чем причина трагедии — в тяжелых погодных условиях или неопытности проводников, — разбирался «360».

Альпинисты подали сигнал бедствия вечером 23 сентября из-за ухудшения погодных условий, когда находились на высоте 5400 метров. В пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии уточнили, что маршрут группа зарегистрировала. Информации о погибших изначально не было. По предварительным данным, один человек травмировал ногу.

Три смерти на горе

Спустя три часа спасатели поднялись на высоту в пять тысяч метров и направились выше — в район предположительного нахождения группы. Поисковую операцию осложнили порывистый ветер, мороз и пурга. Видимость в зоне поиска составляла не более метра, сообщали в ведомстве.

Первыми нашли четырех человек, рассказал ТАСС начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев. Один был мертв. Восьмерых выживших спустили вниз на ратраках (вездеходы). У альпинистов были признаки обморожения.

«Группа была из 23 человек, но на гору пошли 19 человек. Это группа, собранная со всей России. Два гида и 17 участников», — уточнил Гулиев.

В снежной ловушке, писал РЕН ТВ, погибла туристка из Якутии. Позже число погибших выросло до трех. Еще трех альпинистов обнаружили живыми, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. В МЧС подтвердили гибель людей.

«Двое остающихся на Эльбрусе альпинистов, по имеющейся информации, живы, к ним уже идут спасатели», — подчеркнули в ведомстве после спасения 17 человек.

После информации о погибших СК РФ по Кабардино-Балкарии начал доследственную проверку.

Остались без гида

Среди альпинистов было пять жителей Санкт-Петербурга, по двое жителей Москвы, Екатеринбурга и Новороссийска, по одному — из Тюмени, Пятигорска, станицы Кардоникская, Перми и Тольятти. Их сопровождали, по данным РЕН ТВ, два проводника из Пятигорска.

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России рассказали ТАСС, что сопровождавший людей гид бросил группу.

Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге Представитель спасотряда

Проводник, писало позже РИА ФАН, спустился вниз, чтобы сообщить о необходимости помощи альпинистам. По данным «КМВ Новости», инструктор повел к подножию горы девушку, которой внезапно стало плохо. Она умерла на руках у мужчины, пока он ждал спасателей.

К трагедии привела халатность?

В экстренных службах заявили ТАСС, что все входившие в группу не являлись профессионалами. В том числе и гид.

Дочь двух пропавших на Эльбрусе туристов в беседе с kp.ru отметила, что проводник, наоборот, был опытным.

«Родители поехали во второй раз туда, с проверенным гидом. <…> Вчера, 22 сентября, в ночь они готовились идти на саму вершину», — рассказала девушка.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Организатор команды Besson Team Игорь Бессон обратил внимание на сложные погодные условия, которые ожидались на Эльбрусе. Сам он был на вершине днем раньше.

«Мы были в курсе, что погода усложнится. Ночью в такую погоду, как на Эльбрусе, это смертельно опасно ходить. Очень серьезная непогода, ночью — верная смерть», — процитировал РЕН ТВ Бессона.

Один из горных проводников предположил в разговоре с «Российской газетой», что несчастный случай, в котором погибли и пострадали альпинисты на Эльбрусе, произошел из-за халатности гидов и пренебрежения ими графиком восхождения. Он тоже упомянул об отсутствии альпинистского опыта у руководителя группы и малом количестве проводников.

«Их должно было быть как минимум четверо, — заключил мужчина.