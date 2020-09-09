Дышать, потеть и оздоравливаться. О пользе русской бани

Русская баня является уникальным инструментом оздоровления, который сложно представить вне национальной культуры. Если использовать ее грамотно и с умом, учитывая состояние здоровья и рассчитывая нагрузку, можно одновременно решить несколько оздоровительных задач.

Причем, некоторые из них просто путем пассивного пребывания. Как рассказал «360» президент национального банного объединения Геннадий Бартухин, в русской бане надо правильно дышать и правильно потеть.

Геннадий Бартухин. Источник фото: Instagram

«В отличие от сауны, где высокая температура, в русской бане воздух не должен прогреваться выше 70 градусов. Тогда мы сможем комфортно дышать, вдыхать носом и выдыхать ртом. К тому же, распаренные в кипятке травы позволяют одновременно получить сеанс ароматерапии. За счет подачи на каменку воды, поднимается целебный пар, который мгновенно попадает в легкие и сразу всасывается в кровь. Прогревается носоглотка, мы получаем оздоровительный эффект», — рассказал эксперт.

Источник фото: Instagram

Геннадий Бартухин сообщил, что травы, которые обычно используются в русской бане (донник, полынь, мята, пихта) обладают полезными веществами. Это флавоноиды, фитонциды, витамины категорий А, В и С. Все они используются в фармацевтике.

«Важно комфортно и обильно потеть — в порах кожи и лимфоузлах накапливаются токсины. В бане тело прогревается, начинают работать потовые железы. Так мы избавляемся от вредных веществ, которые высвобождаются», — уточнил знаток. Он подчеркнул, что сразу двух целей любители русской бани достигают просто путем пассивного пребывания в парной.

Источник фото: Instagram

Геннадий Бартухин добавил, что в бане увеличивается сердцебиение. Фактически нахождение в ней приравнивается к тренировке в спортзале — пассивно тренируется сердечная система.

«Увеличивается кровопоток, он равномерно распределяется по всему организму. Понижается давление, происходит приток крови к капиллярам верхнего кожного покрова, чего в обычной жизни не происходит. Повышается эластичность сосудов», — перечислил полезные свойства бани эксперт.

Источник фото: Instagram

К сожалению, есть и противопоказания для людей с ишемической болезнью сердца, с ярко выраженными кожными заболеваниями, открытыми ранами и пониженным давлением. Разумеется, парную нельзя посещать онкологическим больным.