За каждым успешным стартом — сотни бессонных ночей у тех, кто готовит полет. Космическая отрасль всегда была гордостью России. На благо страны трудятся ученые, инженеры, технологи, космонавты и представители десятков других профессий. «360» рассказывает историю летчика-космонавта Александра Александрова, дважды Героя Советского Союза. Он пояснил, как стать настоящим профессионалом своего дела и что делать, когда мечты сбываются.

Александр Александров — человек, который внес большой вклад в советскую и российскую космическую отрасль. Он — 55-й советский космонавт. Александров почти год провел в космосе. Он стал бортинженером космического корабля «Союз Т-9», орбитального комплекса «Салют-7» — «Космос-1443» и космического корабля «Союз ТМ-3», орбитального комплекса «Мир» — «Квант» — «Союз ТМ-2».

Путь к космосу

Космонавтом Александр Александров с детства стать не мечтал. Его манили самолеты. Ребенком он часто бывал на аэродромах и даже изучал старые модели самолетов.

«Поэтому авиация была мне ближе, я занялся авиамоделизмом, серьезно занимался. И в будущем тоже хотел стать в авиации нужным. Но, к сожалению, в 1960 году, когда я оканчивал школу, закрылись многие летные авиационные училища. <…> Я решил пойти в техническое училище», — пояснил собеседник «360».

Источник фото: телеканал «360»

Училище из авиации перевели в ракетные войска, и Александров ушел в армию, где занимался боевыми ракетами. Так в его жизнь пришла и осталась ракетно-космическая техника.

«И уже потом, когда работал, в ОКБ-1 Королева, появилась возможность подумать, что можно стать космонавтом. Но это было довольно случайно, потому что я не мог себе представить, что могу быть в одной команде с такими людьми, как Гагарин, Комаров и другие наши космонавты», — отметил Александров.

Источник фото: телеканал «360»

Он подчеркнул, что достижения Гагарина и других казались чем-то фантастическим. В день, когда первый человек в истории совершил полет в космическое пространство, сам Александров был «в восторге», а его друзья попытались пройти на Красную площадь, чтобы отметить, но не смогли: она вся была заполнена людьми.

«И вот однажды мой руководитель Валерий Рюмин (советский и российский космонавт, дважды Герой Советского Союза — прим. ред.), который был руководителем полета, вышел с совещания и встретил меня в коридоре. Он тут же сказал мне: „Изучай биографию Владимира Джанибекова (летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации — прим. ред.)“. Тут я понял, что меня назначили в какой-то экипаж, где командиром будет Джанибеков. Это был первый знак, что меня планируют включить в состав, который полетит в космос», — пояснил Александров.

«Нужно быть осторожным во всем»

Для того чтобы попасть в космос, собеседнику «360» пришлось сдать множество экзаменов. Причем оценка должна была быть исключительно отличной. Не менее сложно было дойти до полета без происшествий в обычной жизни, ведь любая мелочь могла загубить карьеру будущего космонавта. Особенно опасно было получить травму или заболеть за месяц до запуска.

«Можно упасть в ванной и получить травму. Вот человек пошел в лес с собакой, ветка ударила ему по лицу — он получил травму глаза. Его сняли с экипажа. Не заболеть, не простудиться, понимаете. Вот это очень важно. Можно все испортить, не начав свой путь. <…> Нужно быть осторожным во всем», — подчеркнул космонавт.

Источник фото: телеканал «360»

От прохождения первой комиссии до полета у Александрова прошло 18 лет. Каждый год он подтверждал, что здоров.

Ощущения от полета

Перед полетом, по словам Александрова, космонавты делают все, будто на автомате. Настолько заучены все действия. А вот уже непосредственно перед взлетом волнение нарастает.

Непосредственно перед стартом говорят, что «взводится» система аварийного спасения, там тоже 15 минут на стартах, потом — пятиминутная готовность, потом — минутная готовность. Вот здесь уже наступает волнение, пульс поднимается, естественно. И здесь начинаешь уже думать не столько о безопасности, сколько о том, что хотелось бы, чтобы старт прошел успешно. <…> Это чуть-чуть похоже на прыжок с парашютом Александр Александров.

Александров отметил, что мечтал после взлета на ракете посмотреть на Землю в иллюминатор. Это он и сделал при первой возможности. И после уже состоявшегося полета, рассказал собеседник, к нему пришло понимание, что он осуществил мечту и сделал что-то по-настоящему важное.

Источник фото: телеканал «360»

«Это приходит, когда вы приземлились в ваших капсулах, спускаемый аппарат приземлился на нашу родную Землю, все кончилось, полет закончился. И вы понимаете, что вы выполнили полет, вы знаете, как вы его выполнили. Если он вас удовлетворил, а меня действительно первый полет особенно удовлетворил, потому что то, что хотел и смог сделать, сделал. Может быть, даже больше, потому что мне пришлось выходить в космос в скафандре, который мы ремонтировали там же. Это было сделано, это нужно было. Я был доволен полетом и считал, что сбылась мечта», — подчеркнул Александров.

Будущее космоса

— Как Вам кажется, наступит момент, когда полет в космос для человека станет рутиной?

— В этом смысле хорошо поставлен фильм по роману «Солярис». В начале картины рассказывается, как человек вернулся из дальнего полета с какой-то планеты с докладом о том, что он сделал, как прошла экспедиция. И вот уже готовится другая. То есть это уже, можно сказать, рутина. Если мы даже встречаемся с другими мирами, Земля остается Землей. Станислав Лем написал о том, что чувствуют люди, что вообще происходит. С одной стороны, это действительно рутина, а с другой — остается интрига, остается научная идея. Думаю, что полет в космос никогда не будет рутиной. Остаются чувства человека, уходящего с родной Земли в неизвестность. Работой — да, но рутиной сам процесс ухода с Земли… Вы же ушли с Земли, вас нет на Земле. Вот философски посмотрите. Вас не было на Земле, вы пришли снова в это общество. Что было в это время? Представьте. Это не может восприниматься спокойно.

— В чем Ваш главный секрет успеха? Какое ваше качество помогало Вам в жизни больше всего?

— Когда я еще готовился к экзаменам, один мудрый человек мне сказал: «Дорогу осилит идущий». Надо работать, не ждать своего полета, надо просто работать. Полет в космос — это не самоцель, мол, выполнил и дальше сел сложа руки. Это часть вашей биографии, рабочей. Я вот не понимаю тех космонавтов, которые взяли и куда-то ушли, грубо говоря, в торговлю. Ну и что? Зачем тогда летать-то? Должна быть какая-то идея. Вы ее должны наполнить, продолжить, научить других, отдать весь свой опыт. Надо отдать часть жизни, если не всю ее, этому делу, потому что это ваше дело.

— Какой совет дадите тем, кто хочет связать свою жизнь с космосом?

Думаю, почему я избрал «железки», системы управления? Я вот с самого начала тонкими механизмами интересовался, интересно мне было. В ранней юности это был мотоцикл. Он у нас был чудом, мы с ним ковырялись. Я 10 лет проездил на мотоцикле хорошей марки, мне это нравилось. А уж потом надо было сходить с мотоцикла, быть серьезным. Я просто хочу сказать, что это у меня получилось так. И уже после этого я подумал, что есть масса других специальностей очень интересных, которые могут использоваться в космосе. Вы можете попасть на борт корабля, станции в качестве, например, не биолога, но по крайней мере глубокого специалиста по исследованию природы. Поскольку космонавтика еще в коротеньких штанишках, то сегодня нужны профессионалы-универсалы. Хотелось бы, чтобы это были люди разносторонние, академического образования, в то же время не далекие от космоса и незамысловатой работы с «железками».