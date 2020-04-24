О них вы не слышали в фильме Дудя. 5 занимательных фактов о Кремниевой долине
Название
Кремниевую долину по ошибке долго называли силиконовой, ошибочно переводя оригинальное название Silicon Valley. Silicon по-английски — кремний. Силикон в английском silicone. И да, силиконы или полиорганосилоксаны содержат кремний.
Долину впервые так назвали в 1970-е годы из-за использования кремния при производстве транзисторов и микросхем. Название придумал журналист Дон Хефлер, опубликовавший цикл статей Silicon Valley USA.
Положение
Кремниевая долина — условное название агломерации технопарков, протянувшейся от Сан Франциско к Сан Хосе. Свой технопарк в долине есть у Facebook и Google, а парке Sunnyvale размещены Amazon, Yahoo, HP, LinkedIn и другие компании. В городке Купертино близ Сан-Хосе находится технопарк Apple.
Университеты
В Сан Франциско находится главный вуз США и один из ведущих в мире — Стэнфордский университет, выпускники которого основали Google, Hewlett-Packard (HP), Nvidia, Yahoo! , Cisco Systems и другие компании. Здесь же расположен Университет Калифорнии.
Из-за большого числа студентов и молодежи в регионе очень много велосипедистов. В местных электричках Caltrain есть даже специальные вагоны для велосипедистов.
Сериал
В 2014–2019 годах вышло шесть сезонов комедийного сериала HBO «Кремниевая долина» о бизнесе в IT. Сериал стал популярным из-за большого числа правдивых деталей. Жители долины шутили, что он скорее является драмой, чем комедией.
Например, в корпорации Hooli (отсылка к Google) содержат сотрудников, которые уже не нужны компании, но все еще слишком много знают, чтобы позволить им работать на конкурентов.
Фильм Дудя
YouTube-журналист Юрий Дудь опубликовал фильм о жизни выходцев из России в Кремниевой долине. Съемки велись до начала карантина, собеседниками Дудя стали семь успешных айтишников, среди которых директор по продуктам Google Андрей Дороничев.
Дудь поднимает вопрос, почему его собеседники сделали все это в Америке, а не у себя дома.