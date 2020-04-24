О них вы не слышали в фильме Дудя. 5 занимательных фактов о Кремниевой долине

Кремниевая долина давно превратилась из агломерации айтишников в Калифорнии в синоним всего самого современного и передового. В России интерес к ней подогрел трехчасовой фильм Юрия Дудя, поговорившего с выходцами из России, которые добились успеха в США. Пять главных фактов о Silicon Valley — в материале «360».

Название

Кремниевую долину по ошибке долго называли силиконовой, ошибочно переводя оригинальное название Silicon Valley. Silicon по-английски — кремний. Силикон в английском silicone. И да, силиконы или полиорганосилоксаны содержат кремний.

Долину впервые так назвали в 1970-е годы из-за использования кремния при производстве транзисторов и микросхем. Название придумал журналист Дон Хефлер, опубликовавший цикл статей Silicon Valley USA.

Положение

Кремниевая долина — условное название агломерации технопарков, протянувшейся от Сан Франциско к Сан Хосе. Свой технопарк в долине есть у Facebook и Google, а парке Sunnyvale размещены Amazon, Yahoo, HP, LinkedIn и другие компании. В городке Купертино близ Сан-Хосе находится технопарк Apple.

Источник фото: «Википедия»

Университеты

В Сан Франциско находится главный вуз США и один из ведущих в мире — Стэнфордский университет, выпускники которого основали Google, Hewlett-Packard (HP), Nvidia, Yahoo! , Cisco Systems и другие компании. Здесь же расположен Университет Калифорнии.

Из-за большого числа студентов и молодежи в регионе очень много велосипедистов. В местных электричках Caltrain есть даже специальные вагоны для велосипедистов.

Источник фото: pxhere.com

Сериал

В 2014–2019 годах вышло шесть сезонов комедийного сериала HBO «Кремниевая долина» о бизнесе в IT. Сериал стал популярным из-за большого числа правдивых деталей. Жители долины шутили, что он скорее является драмой, чем комедией.

Источник фото: HBO

Например, в корпорации Hooli (отсылка к Google) содержат сотрудников, которые уже не нужны компании, но все еще слишком много знают, чтобы позволить им работать на конкурентов.

Фильм Дудя

YouTube-журналист Юрий Дудь опубликовал фильм о жизни выходцев из России в Кремниевой долине. Съемки велись до начала карантина, собеседниками Дудя стали семь успешных айтишников, среди которых директор по продуктам Google Андрей Дороничев.

Источник фото: YouTube

Дудь поднимает вопрос, почему его собеседники сделали все это в Америке, а не у себя дома.