О «летающих гробах» Boeing предупреждали. Менеджеры и инженеры компании жаловались руководству

На фоне затянувшегося расследования, связанного с авиакатастрофами Boeing 737 МАХ подал в отставку генеральный директор компании Деннис Мюленбург. Перед новым руководством стоит задача по возвращению «безопасных самолетов», от эксплуатации которых отказались во многих странах мира.

Главным исполнительным директором стал действующий председатель Совета директоров Дэвид Кэлхун, а место Мюленбурга как главы Boeing занял Грег Смит. Они обязаны обеспечить авиационному гиганту «движение вперед», но для начала им было бы неплохо прислушаться к тем, кто уже давно бил тревогу, но не был услышан предыдущим руководством.

Экс-менеджер Boeing Эд Пирсон, проработавший в компании десять лет, заявил, что проблемы с условиями труда на заводах компании носили системный характер. По его словам, к непоправимым ошибкам привела изнурительная работа, давление на рабочих, которых заставляли работать все больше и быстрее.

Эд Пирсон также заявил NBC News, что не отправит свою семью в перелет на самолете Boeing. Менеджер подчеркнул, что обращался к руководству компании и в Федеральную авиационную администрацию США и просил на некоторое время закрыть производственную линию в американском Рентон (Вашингтон). Его сообщения игнорировали.

Когда в октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение собранный в Рентоне авиалайнер Boeing 737-Max авиакомпании Lion Air, Пирсон был в шоке. Он признался, что злился на себя за то, что приложил так мало усилий. Менеджер написал письмо совету директоров Boeing и переговорил с генеральным адвокатом компании.

«Я не хочу пугать публику и тратить время зря. Но я также не хочу просыпаться однажды утром и слышать о новой трагедии, а потом сожалеть об этом», — заявил в документе Пирсон.

Через 19 дней 10 марта 2019 года в Эфиопии произошла новая авиакатастрофа. Эд Пирсон заявил, что она была последней каплей.

«Я действительно надеялся, что, предоставляя информацию нужным людям и следуя всем протоколам, я добьюсь своего, и они начнут выполнять свою работу», — заявил он СМИ.

Ветеран военно-морского флота ЭдПирсон проработал в Boeing десять лет, и никогда не думал, что дело дойдет до того, что ему придется давать показания на слушаниях в Конгрессе США.

В двух катастрофах погибли 346 человек. В результате расследования стала известна причина крушений — сбои в системе управления полетами MCAS. Выяснилось также, что руководство компаний об этом знало.

Сенатор Ричард Блюменталь (Коннектикут) на заседании Конгресса США назвал самолеты Boeing «летающими гробами», и заявил, что проблемы компании были скрыты от общественности ради получения прибыли.

Сейчас в компании утверждают, что попытки Пирсона привлечь внимание получили пристальное внимание на самых высоких уровнях. Однако доказательство тому, что озвученные им проблемы имеют отношение к катастрофам нет.

«Важно отметить, что предположение Пирсона о связи между его опасениями и недавними авариями MAX совершенно необоснованно. Он поднимал о производстве 737 MAX, но ни одна из организаций, расследующих эти несчастные случаи, не обнаружила, что условия производства на заводе 737 каким-либо образом способствовали этим несчастным случаям», — заявили в компании.

Гнали план

Возможно, Конгресс США и проигнорировал бы заявления Пирсона, но еще до него о проблемах в компании Boeing заявил человек, проработавший на производстве около 30 лет. Инженер Джон Барнетт утверждал, что примерно на четверти самолетов Boeing 787 Dreamliner могут не сработать системы декомпрессии. Из-за этого серьезного технического недостатка пассажиры могли остаться без кислорода и погибнуть. Барнетт утверждает, что в компании об этом знали, но все равно продолжали устанавливать эти системы.

Барнетт проработал в Boeing 32, с 2010 года исполнял обязанности менеджера по контролю качества на заводе в Южной Каролине. Уволился он в 2017 году. Мужчина сообщил, что из 300 тестируемых кислородных масок неисправными оказались 75. Он проинформировал об этом руководства, но отклика не получил.

В 2017 году он направил жалобу в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). В ведомстве ему ответили, что решением этой проблемы в Boeing уже занимаются.

В компании претензии Барнетта назвали несостоятельным и заявили, что каждое устройство многократно тестируется. Якобы в 2017 году был обнаружены бракованные кислородные баллоны, которые немедленно сняли с производства.

И тем не менее, в 2018 году при взрыве двигателя самолета Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines погиб пассажир. Он сидел около иллюминатора, который разбил осколок. Его фактически засосало в образовавшееся отверстие. Остальные выжили благодаря кислородным маскам.

Экс-менеджер также добавил, что при сборке самолетов в Южной Каролине использовались негодные детали. По его словам, чтобы выполнить план рабочие ставили на лайнеры бракованные детали, которые надо было выбросить. Он уверен, что, по крайней мере, один такой случай произошел с ведома руководства.

«Boeing South Carolina думает только о выполнении плана и расходах», — считает он. Разумеется, все его обвинения были с негодованием отвергнуты.

Сейчас Барнетт судится с компанией. Он утверждает, что был вынужден уйти с работы в связи с упомянутыми обстоятельствами. Инженер также обвиняет экс-работодателя в очернении его имени и разрушении профессиональной карьеры.

В Федеральное управление гражданской авиации США поступали и другие подобные жалобы от нынешних и бывших сотрудников компании. Например, инженер Адам Диксон, работавший на заводе Boeing в Вашингтоне, рассказал, что руководство давило на него и его подчиненных, заставляя выполнять производственный план в ущерб качеству.

Один из менеджеров Boeing написал конгрессмену Альбио Сайресу и пожаловался на нездоровую обстановку, царившую на производстве модели 737 Max. Она неизбежно приводила к осознанным и неосознанным нарушениям трудовой дисциплины. В частности, речь идет о негласном запрете на документирование дефектов и побуждении сотрудников неправильно заполнять документы.

Новая система сертификации

Самое печальное, что из-за беспрецедентной огласки сотрудники Федерального авиационного управления США признали, что лайнеры Boeing 737 MAX могут быть опасны в эксплуатации, однако их полеты приостановлены не были. Об этом они знали еще в 2018 году. Об этом был сделан соответствующий доклад, представленный главой регулятора Стивена Диксона в комитете по транспорту и инфраструктуре палаты представителей Конгресса США.

Аналитики управления после авиакатастрофы в Индонезии заявили, что если не внести технические доработки в одну из систем автоматического управления полетом, крушения неизбежны.

Boeing 737 MAX могут происходить примерно раз в два или три года. Однако руководство организации понадеялось, что системы будут оперативно доработаны и решило не прекращать полеты этой модели.

В то время управление возглавлял Дэниэл Элуэлл. Нынешний его глава Стивен Диксон заявил, что следовало принять иное решение.

Он заявил, что работает над возможностью внедрения принципиально нового процесса сертификации воздушных судов. По мнению Диксона, она должна быть более комплексной. Например, регулятор будет вовлечен в разработку нового самолета на самых начальных стадиях.

Диксон уточнил, что речь идет о комплексном подходе, вплоть до учета человеческого фактора, реакции пилотов на экстренные ситуации. Других подробностей новой системы сертификации он не разгласил. Источники американских СМИ утверждают, что большая ясность наступит после того, как будут возобновлены полеты самолетов 737 MAX.