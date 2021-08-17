Нужные вещи: 10 гаджетов до 10 тысяч рублей, которые сделают вашу жизнь лучше

Кто-то шутит — умные вещи нужны глупым людям, но это неправда. Главная задача гаджетов — облегчить и сделать удобнее нашу жизнь, а еще освободить время для действительно важных занятий. Причем сейчас есть такие устройства, о существовании которых не все даже догадываются. И стоят недорого. Мы собрали 10 неочевидных гаджетов, которые точно сделают вашу жизнь проще и обойдутся дешевле 10 тысяч рублей.

1. Умная ручка

В отличие от обычного канцелярского прибора переводит все, что написано или нарисовано, в цифровой вид. Можно не только сохранить написанное в смартфоне, но и перевести рукописный текст в печатный. Умная ручка распознает формулы, иностранные языки и может сделать перевод текста.

Писать-рисовать можно в блокноте или специальном планшете. Гаджет незаменим для студентов, отлично подойдет для презентации и людей, которым проще написать от руки, чем печатать. А также поможет художникам сохранить наброски. Время работы смарт-ручки Newyes восемь часов, заряжается около полутора часов.

Цена: 8990 рублей.

2. Портативный вентилятор

Это лето запомнится уничтожающей жарой. И если дома выручал холодный душ, вентилятор или сплит-система, а в офисе и супермаркетах — мощный кондиционер, то путь по раскаленной улице напоминал пытки ада. Решение найдено: мобильный вентилятор, который точно не даст пропасть.

Гаджет напоминает накладные наушники и вешается на шею. Работает тихо, есть несколько скоростей, в среднем время работы без подзарядки — два часа. Судя по отзывам, портативный вентилятор отлично справляется с работой.

Цена: от 600 до 2000 рублей.

3. Умные весы

Необходимая вещь для тех, кто следит за своей фигурой, мечтает похудеть или просто поддерживает форму. Гаджет подключается к смартфону и с помощью приложения сообщает пользователю не только вес, но и его динамику, индекс массы тела, количество жира и мышечной массы.

Весы синхронизируются со смарт-часами или фитнес-браслетом, а также со многими приложениями для Android и iOS. Это поможет не только подсчитать сожженные калории, но и разобраться, как не наесть новых. У весов есть память, так что можно проследить динамику похудения.

Цена: до 3500 рублей.

4. Наушники с костной проводимостью звука

Это удивительное устройство призвано в буквальном смысле освободить уши любителей слушать музыку. Устройство надевается на голову, как обычные наушники, с той лишь разницей, что динамики не вставляются в уши, а находятся над ними. Звук направляется через скуловую кость сразу к внутреннему уху.

При этом музыку слышать будете только вы. Зато сможете вовремя услышать приближающийся автомобиль, электричку или объявление остановки. В общем, такие наушники очень подходят для бегунов и просто спешащих по улицам меломанов.

Цена: около 6000 рублей, в зависимости от модели и производителя.

5. Робот-пылесос

Идеальная вещь для тех, кому нужен тихий и работящий электровеник, который будет честно шуршать по дому. Никаких особенных примочек — только борьба с сором и пылью полтора часа без подзарядки. Некоторые недорогие модели могут также справляться и с влажной уборкой.

Сам пылесос довольно легко чистится. Пользователи отмечают, что бюджетные варианты отлично помогают с уборкой по дому и справляются не хуже дорогих аналогов. Управление таким роботом-пылесосом дистанционное, через смартфон. С его помощью можно начертить и карту поля уборки.

Цена: около 8500 рублей.

6. Чудо-светильник

Умными бывают и настольные лампы: они не только дают свет, но и показывают дату, время, температуру воздуха, а также могут работать будильником. Можно регулировать яркость и даже цвет освещения. Это не даст глазам устать, а при необходимости сделает лампу прекрасным ночником.

Очень помогает и встроенный аккумулятор — можете носить лампу куда угодно, не рискуя запутаться в проводах, а если вечером выключат электричество, она выручит. Заряжается от сети или USB.

У таких ламп бывают и проводные модели, в которых добавлены беспроводная зарядка для телефона и слот USB для зарядки других устройств.

Цена: до 2000 рублей.

7. Зеркало-трюмо с подсветкой

Трехстворчатое зеркало дает прекрасный обзор, наклон легко регулируется, в одной из боковых панелей — увеличительное стекло. С помощью сенсорного управления по периметру центральной части можно включить LЕD-подсветку, которая не будет слепить.

Прекрасная вещь не только для дам, но и для мужчин. Работает на четырех батарейках ААА или подключается через порт mirco USB даже через прикуриватель автомобиля. Зеркало легко складывается, не занимает много места и точно дает ответ на вопрос, «кто на свете всех милее».

Цена: до 2000 рублей.

8. Электромассажер

Если в торговых центрах вы заглядываетесь на массажные кресла, стоит обратить внимание на этот гаджет. Такой массажер куда более компактен, но не менее эффективен. В основании два вращающихся ролика, которые отлично разминают проблемные участки.

Массажер можно надеть на шею, укрепить на спине или пояснице, положить на руки или ноги. У гаджета есть несколько режимов работы, а также функция подогрева. Пользоваться устройством возможно дома, в офисе или в машине — массажер работает от сети и от прикуривателя. Размер небольшой — так что можно брать с собой в поездки.

Цена: до 3500 рублей.

9. Прибор для плетения косичек

Папы и дедушки, это для вас. Тут все просто: цилиндр с кнопками, наверху расположено несколько штырей.

Нужно только расчесать волосы модницы. Потом конец одной пряди укладываете между штырьками, нажимаете кнопку — и все, косичка готова. Скорость для плетения умеренная, можно выбрать один из двух режимов работы. Для прибора нужны две батарейки АА, это и небольшой размер позволяет брать с собой стайлер куда угодно.

Цена: до 1700 рублей.

10. USB-подогреватель для напитков

Чашка чая или кофе — верный спутник всех, кто много работает за компьютером. Чтобы они не остывали, есть USB-подогреватель.

Чашку нужно всего лишь поставить на подставку — и подключить гаджет к ноутбуку или компьютеру. Напиток будет постоянно подогреваться до 55 градусов — именно эта температура считается максимально комфортной. Подогреватель часто оснащают USB-разъемами для зарядки других гаджетов.

Цена: от 150 до 2000 рублей.