Нужные вещи. Шесть подарков к Новому году, которые избавят от домашней рутины

Выбрать подарок к Новому году нелегко: хочется, чтобы он был и полезным, и красивым. Правильная техника для дома стильно выглядит и способна угодить всем: она умеет убирать, готовить и даже развлекать.

Планетарный миксер

Планетарный миксер STARWIND SPM8183 придется кстати мужчинам и женщинам. Мощный шестискоростной взбиватель с набором насадок на все случаи жизни быстро справится и с тестом, и с коктейлем. А чаша объемом семь литров позволит делать порции очень внушительными.

При этом насадки миксера обеспечивают равномерное перемешивание не только в центре чаши, но и по ее бокам. Это происходит благодаря тому, что они одновременно передвигаются по кругу и поворачиваются вокруг своей оси. Кроме того, STARWIND SPM8183 довольно тихо работает, а три пары резиновых ножек-присосок полностью поглощают вибрацию при взбивании даже на самой большой скорости.

Такой планетарный миксер не нужно постоянно разбирать, прятать и снова доставать — достаточно просто выделить ему свой уголок на кухне, и лучший помощник будет всегда под рукой. Благодаря дизайну и универсальному стальному цвету STARWIND SPM8183 будет стильно смотреться в любом интерьере.

Цена от 10 490 рублей.

Мультиварка

Мультиварка HYUNDAI HYMC-1611 справится с приготовлением довольно большого ассортимента блюд. Супы и каши, плов и жаркое, варенье и торты — она может практически все, причем совершенно самостоятельно, не нужно никаких дежурств и помешиваний. Пятилитровая чаша с тефлоновым покрытием не даст пригореть ни одному блюду.

Нужно лишь определиться с блюдом, загрузить ингредиенты и либо выбрать одну из 16 автоматических программ, либо режим «Мультиповар» с возможностью самостоятельно установить время и температуру в мультиварке HYUNDAI HYMC-1611. При этом функция отложенного старта позволяет дать старт готовке даже через сутки.

Для тех, кто соблюдает диету, есть возможность готовить блюда на пару. Для этого в комплект входит специальная корзина. Закончив готовить, мультиварка HYUNDAI HYMC-1611 подогревает еду, так что остывшие блюда есть никому не придется.

Цена от 5720 рублей.

Посудомоечная машина

Любая еда оставляет после себя не только чувство сытости, но и грязную посуду. Поэтому даже самый отчаянный холостяк, не говоря уже о хозяйке большой семьи, порадуется посудомоечной машине HYUNDAI HBD 660. Она не только отмывает посуду до блеска, но и серьезно экономит воду и электричество — HBD 660 имеет класс энергопотребления А++ и встроенную защиту от протечек, так что с ней дешевле, чем мыть руками.

За один цикл можно помыть до 14 комплектов грязной посуды. Она удобно и безопасно размещается в двух выдвижных корзинах, для столовых приборов предусмотрена отдельная корзина. Если же посуды немного, у HYUNDAI HBD 660 предусмотрен режим половинной загрузки. Также есть функция отложенного старта.

Можно использовать как моющие средства, так и таблетки. Посудомоечная машина HYUNDAI HBD 660 легко справится с любыми типами загрязнений: в этой модели предусмотрено шесть встроенных режимов — от экспресс-программы до программы интенсивной мойки. При этом работает машина довольно тихо — не громче 49 децибел.

Цена от 29 990 рублей.

Робот-пылесос

Робот-пылесос STARWIND SRV7550 легко сможет собрать мусор с пола, пропылесосить ковер, а потом протереть пол влажной тряпкой из микрофибры. При этом он не оставляет мокрых следов или разводов от воды.

Управляется робот с помощью пульта или со смартфона. В приложении можно выбрать один из четырех режимов уборки: автоматический, локальный, вдоль стен/ по периметру, режим зигзаг. Карту помещения робот-пылесос STARWIND SRV7550 составляет сам.

Полного заряда аккумулятора хватает на уборку помещения в 120 квадратных метров и на 150 минут работы. Когда заряд подходит к концу, пылесос самостоятельно отправляется на базу для подпитки. Робот-пылесос STARWIND SRV7550 можно запрограммировать, выбрав время и интервал любого из циклов уборки.

Цена от 15 490 рублей.

Паровой пылесос

Однако иногда робота пылесоса бывает недостаточно: когда нужно быстро прибраться, вполне подойдет паровой пылесос STARWIND SSV9550. Небольшой и тихий, он совмещает в себе сразу три функции: пылесоса, паровой швабры и пароочистителя.

Таким уникальным устройством с помощью пара можно очистить не только ковры или пол, но и мебель, кафельную плитку на стенах и окна. Неоценимую помощь STARWIND SSV9550 окажет при чистке плиты — и варочная панель, и духовой шкаф будут выглядеть как новые. Интенсивность подачи пара регулируется с помощью сенсорной панели управления.

Телескопическую ручку парового пылесоса STARWIND SSV9550 можно раздвигать на нужную длину или вовсе снять. Небольшие размеры, вес менее восьми килограммов и пять универсальных насадок дают возможность эффективно использовать паровой пылесос при уборке как больших помещений, так и в замкнутых пространствах вроде кладовки или ванной.

Цена от 11 490 рублей.

Музыкальный центр

Какие бы умные гаджеты ни пришли на помощь, лучше всего, когда все делается под музыку. Музыкальный центр Hyundai H-MC170 способен не просто поднять настроение, но и шесть часов непрерывно дарить радость, проигрывая любимые треки. Только нужно быть осторожнее — мощность музыкального центра достигает 80 ватт.

Запуск предельно прост: нужно вставить флешку или карту памяти microSD с музыкой. Впрочем, можно и просто подключить к музыкальному центру смартфон по Bluetooth или через специальный разъем. Последний, кстати, позволяет подключать к Hyundai H-MC170 микрофон для полноценного караоке.

У музыкального центра довольно простая и понятная система управления, звук из укрепленных металлической решеткой динамиков идет чистый, а корпус — прочный и устойчивый. У Hyundai H-MC170 яркая пульсирующая подсветка, так что его можно брать с собой, устраивать дискотеку дома или даже у праздничной уличной елки.

Цена от 4356 рублей.