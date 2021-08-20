Нужные вещи: 5 предметов на кухню, готовить с которыми станет проще и удобнее

Кухня — то место в квартире, где должно царить удобство. Полезных гаджетов для готовки не счесть, и с каждым годом их становится только больше. Мы собрали пять нужных и недорогих приборов, которые точно сэкономят ваши силы и время на кухне.

1. Точные весы

Люди часто недооценивают важность такого прибора, как кухонные весы. А они просто необходимы хозяйкам для приготовления… всего. Особенно выпечки. В этом вопросе нужно четко соблюсти пропорции и их соотношение. Ведь иногда «положить на глазок» может обернуться настоящей кулинарной катастрофой. Кроме того, весы хозяйкам пригодятся в период зимних заготовок, поскольку и для них обязательно должны быть учтены пропорции.

Еще кухонные весы нужны тем, кто следит за своей фигурой. Они помогут отмерять нужное количество потребляемой пищи и с легкостью высчитывать калории.

Цена: от 390 рублей.

2. Овощерезка

На первый взгляд нет ничего сложного в том, чтобы самому порезать овощи или фрукты. Но если мы говорим о больших блюдах, то процесс может занять немало времени (вспомните салатное безумие перед Новым годом!), да и кубики вряд ли получатся одинаковыми.

Вот здесь хозяйку и выручит овощерезка. С ее помощью нарезать нужный продукт получится легко и быстро. Кроме того, это всегда будет красиво и ровно. Вариаций гаджета большое количество. Есть всевозможные насадки для приготовления разнообразных блюд.

Цена: от 750 рублей (в зависимости от комплектации).

3. Таймер

Чаще всего в рецептах указывается точное время, которое то или иное блюдо необходимо запекать, тушить, жарить или варить. Чтобы не следить за часами и точно не упустить момент готовности, стоит обзавестись кухонным таймером.

Пока ваше блюдо готовится, можно в это время спокойно заняться другими делами. Таймеры бывают как механические, так и электронные, разных цветов и размеров, а для любителей чего-нибудь необычного можно подобрать этот гаджет в оригинальном дизайне.

Цена: от 490 рублей.

Источник фото: Pixabay

4. Блендер

Еще один кухонный прибор, который экономит не только время, но и силы. Он станет незаменимым на кухне и в буквальном смысле сотрет в порошок любой продукт. А благодаря сменным насадкам, которые чаще всего идут в комплекте, можно также быстро взбить тесто для блинчиков, приготовить суп-пюре или смузи.

Цена: от 1980 рублей.

5. Кухонные ножницы

Некоторые продукты быстрее и удобнее порезать не ножами, а специальными кухонными ножницами. Они с легкостью рассекут мясо, рыбу и даже мягкие кости. Часто этот прибор продается в комплектах ножей, но его можно приобрести и отдельно.

Боле того, кухонные ножницы есть не одного вида. Например, специальные ножницы для зелени имеют сразу несколько лезвий. Нарезать зеленушку с их помощью можно буквально за считаные секунды.

Цена: 219 рублей / ножницы для зелени — 290 рублей.

Источник фото: Pixabay

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