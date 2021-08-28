Нужные вещи: 5 предметов, которые сделают ваш сон лучше

Здоровый сон может обеспечить энергией на целый день для свершения новых подвигов, но зачастую спать мешают внешние факторы. Однако создать правильную атмосферу совсем не сложно. И хоть здоровье за деньги не купишь, но профинансировать свой личный сон можно при любом достатке.

1. Шторы блэкаут

Иногда солнце встает раньше, чем хотелось бы нам. Или спать ночью мешает слишком раздражающий уличный свет. Решить проблему помогут плотные шторы. Любителям полной темноты стоит обратить внимание на шторы блэкаут, которые способны защитить от уличного света на 90–100%. Они состоят из трехслойного полотна. К окну направлен белый — светоотражающий. Средний слой самый толстый, он имеет высокую плотность и задерживает световой поток. А внешний слой выполняет декоративную функцию. Поэтому цвет штор не играет никакой роли. Их можно подобрать и для спальни, и для детской комнаты. Кроме того, такие шторы хорошо поглощают шум.

Цена — от 1180 до 12 900 рублей

Источник фото: Amazon.com

2. Ароматерапия

Ароматические свечи тоже имеют убаюкивающий эффект. Но засыпать с горящей свечой опасно. Поэтому лучше не ложиться в постель, пока вы ее не задуете. А можно приобрести аромадиффузор. Это устройство может распылять пар с частичками эфирного масла и работает без нагрева.

Цена — от 359 до 89 500 рублей

Источник фото: Flickr

3. Ортопедическая подушка

Правильно выбранная подушка для сна поможет снизить напряжение в мышцах шеи и спины. Если вы часто ворочаетесь во сне или просыпаетесь, вам поможет ортопедическая (анатомическая) подушка. Голова должна лежать вровень с телом, чтобы сохранялись естественные изгибы позвоночника.

Цена — от 280 до 19 900 рублей

Источник фото: Flickr

4. Маска для сна

Если вешать плотные шторы слишком затратно или хлопотно, можно остановиться на маске для сна. Это незаменимый атрибут для тех, кто много времени проводит в поездках или работает ночью, а спит днем.

Цена — от 70 до 1800 рублей

Источник фото: Flickr

5. Генератор белого шума

Чтобы посторонние звуки не мешали спать, можно заместить их белым шумом. Существуют специальные машины, которые его генерируют. Они похожи на умные колонки и воспроизводят успокаивающие звуки, которые благоприятствуют сну. Выбор огромен — от звуков природы, наподобие дождя, журчания ручья, до монотонных звуков вентилятора. Их можно использовать и во время работы. Отличная альтернатива берушам или наушникам с функцией активного шумоподавления.

Средняя цена — от 1300 до 3200 рублей