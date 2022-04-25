Нужно, чтобы американцы боялись приезжать в Киев

Приезд европейских и украинских лидеров на Украину необходимо пресекать, поскольку со стороны ВСУ возможна провокация, которая повлечет за собой еще более глобальный конфликт. Об этом, отвечая на вопрос о приезде в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина, сообщил специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Помимо того, чтобы обвинить Россию в том, что Москва ничего не контролирует, это еще жест, что якобы когда они приезжают, мы ничего не сможем сделать, нанести удар, просто попытаться подставить. Помним, как началась Первая мировая война. Тут в случае гибели одного из лидеров среди прибывших в страну могут обвинить Российскую Федерацию. Здесь неоднозначная ситуация, я бы не рисковал на месте европейских лидеров прибывать на Украину и договариваться о новых поставках оружия.

Это нужно пресекать. Как они туда прибывают? Явно не самолетами, потому что небо закрыто. Значит, необходимо, как многие эксперты говорят, наносить удары по железным дорогам, чтобы не было возможности добраться до Киева, чтобы они боялись туда приезжать. Только так, больше никак.

Российские спецслужбы хорошо сработали

Писали, что готовилось покушение на нескольких журналистов, но основной из них — Владимир Соловьев. К нему прислушиваются, он пророссийски настроен, у него серьезные передачи. Вывести из строя такую фигуру, которую смотрят миллионы, являлось одной из важных задач Службы безопасности Украины.

Не удивлен тому, что готовилось покушение. Угрозы журналистам со стороны украинцев поступают постоянно, в том числе мне тоже поступали. Говорили, что убьют мою семью, потом узнали, что с Украины все.

Думаю, Соловьева возьмут под государственную охрану и установят за ним определенный контроль. Это повод задуматься, обнаружение группы говорит о хорошей работе спецслужб, значит, такие варианты просчитывались. Подобных «спящих» групп в России может быть много. Думаю, спецслужбам придется проводить много работы по обнаружению подобных ячеек.

У нас много было неонацистских группировок, многих приструнили, но никто не говорит, что они могут вновь выйти из небытия. Поступает информация, что это покушение — фейк, но я верю, потому что сам с этим сталкивался.

Наступление на Запорожье — логичный шаг

Согласен с тем, что наступление российских войск на Запорожье будет логичным шагом спецоперации. Запорожье, Одесская и Николаевская области — все это стоит взять под контроль и проводить ту линию, которая намечена: отсечь Украину от Черного моря и взять под контроль территорию, которая исторически была как Малороссия, а потом — Киев. Тут я согласен.