«Нужна регуляция любви к студенткам». Межстатусные отношения в университетах России — норма?
Как рассказал «Русской службе Би-би-си» профессор Института истории СПбГУ Павел Кротов, сейчас большинство людей считают, что отношения между людьми с большой разницей в возрасте нездоровые. Эту тенденцию можно объяснить «массовой психологией». При этом браки преподавателей и студенток «весьма типичны» для России.
«Но есть группа — узкое сословие высокообразованных людей, которые думают по-другому, чем масса. Эти люди считают, что можно достичь счастья с большой разницей в возрасте, и достигают его, как правило. Такие браки более устойчивые, более счастливые», — уверен Кротов.
По его словам, ученицы и преподаватели имеют схожие интересы, профессию и взгляды на жизнь. Именно поэтому такие союзы бывают наиболее удачными. В качестве примера он привел свою семью и супругу, с которой у профессора 33 года разницы в возрасте.
«Я все три раза женился на студентках, своих ученицах. В первый раз — в 30 лет, сейчас вот в третий раз. Мне 58 лет, сыну шесть месяцев, и дальше планируем, хотелось бы троих детей», — поделился Кротов.
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История петербургского профессора далеко не единственная. Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш тоже выбрал в жены свою бывшую студентку. Но отношения возлюбленные узаконили только после окончания обучения.
«У нас отношения возникли после того, как я закончил быть преподавателем. Вначале у нас закончилось все преподавание, а потом уже моя нынешняя жена выразила желание установить отношения», — сказал доцент.
Он также отметил, что существует большое число примеров как успешных отношений между профессорами и студентками, так и провальных.
Со своими коллегами не согласился профессор ВШЭ Гасан Гусейнов.
«С моей точки зрения, эти отношения должны быть жестко отрегулированы на уровне правил внутреннего распорядка вуза. По возможности миры студентов или студенток и преподавателей или преподавательниц не должны пересекаться в личном, интимном плане», — подчеркнул он.
Мнение российских преподавателей об отношениях со студентками решили узнать после того, как доцент СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко. Он застрелил возлюбленную, расчленил труп и пытался утопить его по частям в реке. Профессора задержали сотрудники полиции, а суд отправил его на два месяца в СИЗО. На заседании Соколов признался в преступлении и заявил, что пошел на убийство из-за плохого отношения девушки к своим детям.