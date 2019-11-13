Романтические отношения между профессорами и студентками оказались не редкостью. Преподаватели российских вузов заявили об одобрении подобных связей и признались, что сами женились на учащихся. Но далеко не все коллеги разделили такую точку зрения.

Как рассказал «Русской службе Би-би-си» профессор Института истории СПбГУ Павел Кротов, сейчас большинство людей считают, что отношения между людьми с большой разницей в возрасте нездоровые. Эту тенденцию можно объяснить «массовой психологией». При этом браки преподавателей и студенток «весьма типичны» для России.

«Но есть группа — узкое сословие высокообразованных людей, которые думают по-другому, чем масса. Эти люди считают, что можно достичь счастья с большой разницей в возрасте, и достигают его, как правило. Такие браки более устойчивые, более счастливые», — уверен Кротов.

По его словам, ученицы и преподаватели имеют схожие интересы, профессию и взгляды на жизнь. Именно поэтому такие союзы бывают наиболее удачными. В качестве примера он привел свою семью и супругу, с которой у профессора 33 года разницы в возрасте.

Источник фото: рiхаbау

«Я все три раза женился на студентках, своих ученицах. В первый раз — в 30 лет, сейчас вот в третий раз. Мне 58 лет, сыну шесть месяцев, и дальше планируем, хотелось бы троих детей», — поделился Кротов.

Угадать в профессоре Соколова. Психологическая проверка в вузах не поможет избежать убийств Подробнее

История петербургского профессора далеко не единственная. Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш тоже выбрал в жены свою бывшую студентку. Но отношения возлюбленные узаконили только после окончания обучения.

«У нас отношения возникли после того, как я закончил быть преподавателем. Вначале у нас закончилось все преподавание, а потом уже моя нынешняя жена выразила желание установить отношения», — сказал доцент.

Он также отметил, что существует большое число примеров как успешных отношений между профессорами и студентками, так и провальных.

Источник фото: рiхаbау

Со своими коллегами не согласился профессор ВШЭ Гасан Гусейнов.

«С моей точки зрения, эти отношения должны быть жестко отрегулированы на уровне правил внутреннего распорядка вуза. По возможности миры студентов или студенток и преподавателей или преподавательниц не должны пересекаться в личном, интимном плане», — подчеркнул он.

Мнение российских преподавателей об отношениях со студентками решили узнать после того, как доцент СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко. Он застрелил возлюбленную, расчленил труп и пытался утопить его по частям в реке. Профессора задержали сотрудники полиции, а суд отправил его на два месяца в СИЗО. На заседании Соколов признался в преступлении и заявил, что пошел на убийство из-за плохого отношения девушки к своим детям.