Нужна ли России любовь стран, считающих ее автозаправкой?

России следует смириться с тем, что страны Запада всегда будут выступать против нее. Стране нужно сосредоточиться на развитии и укреплении собственной экономики. Кроме того, ВС РФ в рамках спецоперации должны пройти насквозь всю Украину. Таким образом можно будет полностью денацифицировать эту страну. Об этом «360» заявил народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Далее — прямая речь.

Источник фото: РИА «Новости»

«Нас не любили и не будут»

Нас не любили, не любят и не будут. Надо с этим смириться и просто относиться к этому с пониманием. Никто не хочет, чтобы мы были страной, все хотят, чтобы мы были автозаправкой, а страны-сателлиты обслуживали бы ее.

Нас начнут любить, когда мы экономически поднимемся

Когда рубль будет равен одному доллару, нас сразу начнут любить. Это единственный путь для возвращения этой псевдолюбви. На бумагах они нас будут уважать, а на деле — нет. Как я вижу выход из ситуации: решать вопрос экономического характера, это первостепенно. Геополитика — здорово, но на ней одной не уедешь.

Патриотизм на уважении

Патриотизм должен держаться прежде всего на уважении.

Когда ты бьешь себя в грудь и говоришь: «Я патриот», — а потом сыпешься на просьбе назвать хоть одного героя Советского Союза, весь твой патриотизм превращается в пыль

Ты не можешь аргументировать, за что и почему ты любишь страну, на кого равняешься. Ты не знаешь свою историю, и тебя в таком состоянии легко и сломать, и направить в другую сторону.

Почему люди переобуваются? Потому что следующая информация, которая поступает для них, является более правдоподобной, нежели то, чем он владеет. И он раз — и переобулся. А если ты точно знаешь и убежден, что говоришь истину, ты никогда не переобуешься. Вот это и есть патриотизм.

Источник фото: РИА «Новости»

Когда ты становишься обладателем правильной информации, понимаешь, что герои Великой Отечественной войны — это не виртуальные люди, а настоящие, благодаря которым ты жив, я даю интервью, а вы у меня его берете.

Надо понимать, благодаря чьим жизням мы сейчас с вами живем

Когда я шел в «Бессмертном полку», я вот как раз это и понимал — какое количество ушедших людей сейчас вокруг меня на фотографиях.

Не боязнь истории, потому что ее изменить нельзя. Мы начинаем говорить: «Я стыжусь быть русским».

Почему ты стыдишься? Ты чего? Мы эту планету не однажды спасали. Мы — русские!

Да, ты можешь быть не согласен с этим президентом. Я допускаю это. Но стыдиться? Ни в коем случае. Такое даже нельзя произносить.

Пройти Украину насквозь

С каждым днем количество жертв увеличивается, причем с обеих сторон. Я считаю, что российские войска должны пройти Украину насквозь.

Источник фото: РИА «Новости»

Если мы позиционируем, что занимаемся денацификацией, то надо до конца дойти. Либо уничтожить, либо выдавить эту нечисть с Украины

На самом официальном уровне необходимы переговоры со странами-соседями, которые претендуют на возвращение исторических земель. Это Венгрия, Румыния, Польша даже. С учетом мнения местного населения при жестком контроле российских войск нужно решить этот вопрос. Если Львов готов отойти к Польше, значит, пускай отходит. Если часть хочет вернуться в Венгрию, если эта область мечтает уйти, то пусть они выразят мнение, как крымчане.

Убежден, что после всего этого Украина станет сухопутной страной. Море мы уже не отдадим

Весь юг перейдет как самостоятельное государство, потому что русскоговорящие люди не захотят быть в составе этой Украины, которая с ними существует. Либо они станут отдельным государством, либо Крым сухопутным путем соединится с Россией.

Но, конечно, больше всего хочется, чтобы это все политически нормализовалось. Поэтому надо повнимательнее отнестись к тому, что я сказал по разделу территорий. Как только во всем этом примет участие несколько государств, то и претензий к России будет в разы меньше.