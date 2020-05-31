Нужна ли принудительная вакцинация? Все за и против

Прививка против коронавируса только создается, однако уже сейчас активно ведутся разговоры о массовой вакцинации. И многие против нее. Так ли она опасна и нужна ли вообще, «360» выяснил у вирусолога.

Различные движения против вакцинации набирают обороты по всему миру. Протестуют люди по разным мотивам — теории заговора о всеобщей чипизации с помощью вакцин находят много сторонников. В США, например, такие движения возглавляют доктора, лишенные медицинской лицензии за псевдонаучные публикации. Аналогичные выступления проходили и в Австралии.

В России была создана онлайн-петиция против обязательной вакцинации под влиянием слухов о соответствующем законопроекте. Ее авторы опасаются, что вакцину только разрабатывают, следовательно, еще не проверена ее эффективность в долгосрочной перспективе, на гражданах будут тестировать «экспериментальный препарат».

Кроме того, противники всеобщей принудительной вакцинации называют такие меры антиконституционными и считают их посягательством на права и свободы человека. Об этом говорил в том числе бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя законопроект о штрафе за отказ от прививок. По его словам, это противоречит принципу информированного согласия, который является основополагающим для закона об иммунопрофилактике.

Мнение вирусолога о вакцинации

Свой взгляд на проблему вакцинации высказал российский ученый-вирусолог Феликс Ершов. По его словам, вакцинация — одна из наиболее эффективных и проверенных мер по борьбе с распространением вируса.

У многих обывателей сложилось неправильное отношение к вакцинам. Но решение о принудительной вакцинации основано на многолетней статистике. Феликс Ершов вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

В качестве негативного примера Ершов указал на последствия отказа от прививок против кори — по мнению ученого, из-за этой тенденции в прошлом году в регионах зафиксировали целые очаги заболевания, смертельно опасного для детей.

Но при этом ученый заметил, что в случае с коронавирусом к вакцинации надо подходить с умом. Вводить ее стоит только при угрозе второй волны, так как в случае с первой волной такие меры уже бессмысленны — время упущено. И прививку от коронавируса нужно делать строго по показаниям.

Есть группы, которым вакцина безусловно нужна — это в первую очередь медицинские работники, постоянно контактирующие с вирусом, а также те, кто в дальнейшем собирается выезжать в другие страны, где есть опасность заражения. Так, например, в обязательном порядке делают прививку от желтой лихорадки перед поездками в некоторые страны Африки.

Но также Ершов отметил, что сейчас у многих выявляют антитела — таким людям вакцина точно не нужна.

Если у человека уже есть иммунитет, ему не нужна вакцина, она лишь вызовет перегрузку иммунной системы Феликс Ершов вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

При этом Ершов допустил возможность массовой вакцинации пожилых людей, но только при наличии эпидемической ситуации.

Кроме того, не следует забывать и о группах людей, которым вакцинация противопоказана. В частности вирусолог объяснил причину боязни массовой вакцинации — в таких случаях всегда есть определенный процент смертей. Как правило, они случаются среди маленьких детей, потому что в раннем возрасте бывает сложно выявить противопоказания. Поэтому важно помнить: если есть дефект иммунной системы, то вакцина может не сработать, а то и вовсе быть опасной для здоровья.

Кого точно оштрафуют?

Введенные в Москве ограничения на время повышенной готовности могут сохранить до появления вакцины. С таким заявлением ранее выступил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как мы вакцину не получим», — заявил он.

При этом в Роспотребнадзоре предупредили, что будут штрафовать за отказ от вакцинации накоторых людей из группы риска.

«Штраф в Кодексе об административных правонарушениях (КоаП) предусмотрен только для тех, кто обязан привиться по закону — а это профессиональные группы прежде всего», — заявили в ведомстве.

В перечень входят работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными. Эти сферы деятельности связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. А значит, они требуют обязательного проведения профилактических прививок.

Представителям этих профессий придется оплатить штрафы, только если они приступят к выполнению своих обязанностей без необходимой вакцинации.