В Северной Осетии началась борьба между наукой и традициями. Общественники возмущены, что археологи раскапывают могильник XII–XV веков около Нузальской часовни. При этом захоронение представляет серьезный интерес.

Нузальские раскопки

Претензии к археологам возникли у представителей так называемой традиционной веры. Они потребовали прекратить раскопки могильника, которые, по их мнению, не должны представлять интерес для ученых и нарушают древние традиции. Захоронения находятся около Нузальской часовни — памятника архитектуры и истории федерального значения в высокогорном селении Нузал Алагирского района. В часовне содержатся изображение Христа, Богоматери и уникальные фрески православных святых — святого Георгия и Евстафия.

Раскопки на территории часовни начались в конце августа. Археологи хотели добраться до средневекового грунтового могильника в каменных ящиках. Работы проходили успешно. Первое захоронение нашли на глубине 35 сантиметров под землей, а основная масса могил залегала на глубине примерно двух метров. Ученые вскрывали захоронения и извлекали останки, которые лежат под землей с XII века. На территории очень много детских могил, так как в те годы была очень высокая детская смертность.

Когда археологические работы завершатся, все выкопанные останки заново захоронят и установят надгробные плиты. Пока выкопано порядка 80 каменных ящиков. Всего предстоит изучить около 100.

Источник фото: телеканал «360»

Одновременно с раскопками могильника археологи извлекают артефакты. По словам руководителя группы Константина Крутоголовенко, раскопки возле часовни — весьма ювелирная работа. Из-за возраста некоторые предметы сыплются даже от прикосновения, поэтому приходится действовать крайне аккуратно.

По словам Крутоголовенко, цель раскопок — получить ценные знания о нузальском средневековом могильнике.

Организатор археологической экспедиции, руководитель ООО «Скифос-РСК» Петр Павлов, сказал, что работы на могильнике проводятся в рамках госконтракта с Министерством культуры. Работы поддерживает Институт истории и археологии Северной Осетии, а процесс контролирует комитет по охране и использованию объектов культурного наследия.

Незыблемые традиции

В разгар раскопок у археологов возник конфликт с группой последователей традиционной веры, называемой уацдин («святая вера»). Они обвинили ученых в издевательстве над памятью предков и в категоричной форме требовали прекратить работы. Люди считали, что археологи будут подбрасывать в могилы православные кресты, чтобы на примере этого могильника преподнести доказательство христианизации Древней Алании. При этом исторические факты указывают на то, что предки современных осетин приняли православие еще в начале X века.

Непонятно, кому и зачем понадобилось тревожить могилы наших предков XII–XIII века. Там были похоронены бедные люди, золота скифов и прочих ценностей, которыми можно поживиться, там нет Алан Мамиев гражданский активист.

Источник фото: телеканал «360»

Местные жители не против археологических работ, однако активисты регулярно приезжают и пытаются сорвать работы. Доходило до угроз в адрес ученых. Специалисты отметили, что эти люди отвлекают их от работ, потому что с каждым приходится общаться.

Традиционалист Руслан Дзодзиев в беседе с «360» сказал, что непонятно, какие «новые страницы» истории хотят открыть археологи, раскапывая нузальский могильник. Он напомнил, что даже сами археологи утверждают, что никаких ценных артефактов на территории нет, потому что кладбище довольно бедное.

Согласно осетинской традиции, [нельзя] оскорблять покой предков. Нузал является местом, откуда вышло большинство осетинский фамилий, это было у осетин самое страшное оскорбление Руслан Дзодзиев.

Активисты попросили отдать для захоронения все останки, которые изъяли из могил, чтобы провести ритуал погребения. А остальные могилы, которые еще не раскопали, не трогать.