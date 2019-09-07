Нурмагомедов против Порье. Что надо знать о чемпионском поединке

Абу-Даби (ОАЭ) 7 сентября принимает большой спортивный праздник — на специально построенном к этому событию 13-тысячном стадионе на острове Яс состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 242. Главным боем вечера будет чемпионский поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. О том, каковы шансы на победу у россиянина, о мотивации бойцов и их уровне подготовки — в материале «360».

Почему именно Порье?

Изначально Нурмагомедов должен был защищать свой пояс в бою со спортсменом из США Тони Фергюсоном, однако у последнего случились семейные неурядицы и, как следствие, нервный срыв.На самом высоком уровне было принято решение Фергюсона поберечь и на ринг пока не пускать. Это решение принял сам глава UFС Дэйна Уайт.

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После этого на горизонте нарисовался Порье — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джицу, отличный ударник и очень мотивированный спортсмен. Выйти на Хабиба ему помогла победа над чемпионом UFC в полулегком весе, уроженцем Гавайских островов с самоанскими корнями Максом Холлоуэем.

За плечами у 30-летнего Порье 30 профессиональных боев, в 25-ти из которых он одержал победу.

В ОАЭ и стены помогают

Хабиб прилетел в Объединенные Арабские Эмираты вместе со своим отцом и по совместительству тренером Абдулманалом Нурмагомедовым накануне поединка. В Эмиратах Хабиба очень уважают и любят До этого визита он неоднократно бывал в стране. В свои прошлые приезды он проводил мастер-классы, принимал участие во всевозможных соревнованиях, тренировался, отдыхал и набирался сил.

Почти все население Объединенных Арабских Эмиратов исповедует ислам, поэтому Хабиб получит мощную поддержку, тогда как для Порье выступление в ОАЭ — это челлендж. Он никогда не выступал за пределами Северной Америки.

По признанию Порье, бой на незнакомой ему территории — это одновременно дополнительная мотивация и серьезное испытание силы духа, так как публика, преимущественно, будет поддерживать российского бойца.

Шансы на победу

Хабиб — борец, а Порье — ударник. Россиянин и американец — бойцы с разной техникой, с разным подходом к тактике, стратегии ведения боя и собственным видением возможных событий на ринге. Согласно статистике, Хабиб значительно превосходит Порье по степени защиты от ударов и тейкдаунов. В то же время тех же тейкдаунов он проводит за бой больше, чем его соперник, однако в минуту наносит меньше ударов.

Российский боец Александр Емельяненко в беседе с «360» заявил, что Хабиб — однозначно фаворит поединка в Абу-Даби.

«Фаворитом будет, конечно же, Хабиб. Он ко всем боям подходит в замечательной форме. Если он без травм и без перетренированности после предыдущих боев, то и к этому бою он подошел в отличной форме», — заявил Емельяненко.

Собеседник добавил, что по факту о форме российского спортсмена знает только его команда.

Вице-президент Союза MMA России по приоритетным направлениям деятельности Борис Бурзиев без раздумий спрогнозировал безоговорочную победу россиянина.

«Многие бойцы UFC, которые участвовали в раскрутке этого боя говорили, что, конечно, у Порье есть шансы, особенно на первых секундах. Потом будет явный деклас. Кто-то надеется этот невероятный исход. Многим на Западе поднадоели победы Хабиба. Фанатам хочется перемен, особенно падения одного из лучших бойцов мира, но этого не произойдет», — заявил «360» Бурзиев. Он добавил, что козыри Хабиба Порье перебить просто нечем.

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Хабиб начал подготовку к бою в Абу-Даби за три месяца, чтобы не допустить прежних ошибок. Ранее российский боец начинал сгонять вес за несколько недель до выхода на ринг, в связи с чем ему приходилось тренироваться с повышенной интенсивностью. Это иногда приводило к проблемам со здоровьем.

Поделился с «360» своими прогнозами на исход чемпионского поединка и известный блогер и боец MMA Артем Тарасов

«Я думаю, что Хабиб выиграет либо в первом, либо во втором раунде. Добиваниями или доминацией. Это будет К.О. (нокаут — прим. ред.) В партере закончится бой, мне кажется. Хабиб не будет рисковать, сразу будет переводить [схватку] в борьбу», — отметил Тарасов.

На турнире UFC 242 помимо Хабиба выступят еще шесть российских бойцов и одна спортсменка из Грузии, которая тренируется в клубе «Ахмат».В истории UFC еще никогда не было турнира, на который было бы заявлено такое количество бойцов из России.

Сам Хабиб накануне боя обратился к своим болельщикам, поблагодарил всех, кому удалось приехать в Эмираты, посетовал на жару и заявил, что счастлив, потому что сейчас с ним рядом его отец.

Главный поединок турнира между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится в районе 22:30 по московскому времени.