Нумеролог рассказала, какой день в 2020 году станет самым удачным

Наступил ноябрь, а значит до Нового года осталось всего несколько недель. Многие людей в следующем году планируют выполнить различные, очень важные для них дела, которые не привязаны к какой-то конкретной дате. И тут важно правильно выбрать день, в который осуществить задуманное. Популярный психолог, нумеролог и энерготерапевт Таша Ункель рассказала «360», какой из дней в 2020 году будет самым удачным.

Ункель отметила, что одним из удачных дней 2020 года станет 20 февраля. Она объяснила, что если сложить все числа в одно, получится восьмерка.

«Если нужно начать какие-то финансовые проекты или что-то другое в это время — там зависит еще от фазы луны, которую нужно смотреть. Но это действительно будет очень сильный, хороший день, и если кто-то хочет назначить бракосочетание, то в этот день его можно делать», — рассказала она «360» во время беседы.

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На 20 марта, в свою очередь, не стоит назначать никаких важных событий. По словам Ункель, сумма чисел этой даты ровняется девяти, что означает завершение процесса. Таким образом, если в этот день делать какое- либо мероприятие, оно пройдет феерически, но повторить его будет потом практически невозможно.

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Она также рассказала, что есть определенные ритуалы, которые можно сделать перед Новым годом, чтобы убрать негативное влияние и обезопасить себя.

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«Самое главное — перестать бояться, что будет что-то не так. Потому что там, где фокус внимания — там и энергия. Если человек настроен на то, что он боится чего-то, это обязательно произойдет. Потому что наше подсознание устроено так, что энергия страха живет у нас в подсознании 20 минут, и нам ее сбросить очень тяжело», — сказала она.

Ункель пояснила, что при негативных мыслях у человека перед глазами возникает картинка того, о чем он думает, а такжпоявляютсся отрицательные эмоции. По ее словам, позитивные эмоции воплотить гораздо труднее, так как порой очень сложно представить себе то, что хочется. Она объяснила, что человек не может заранее испытывать чувство радости.

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«Проблемы были, он уже знает, как будет плохо. А как будет хорошо, он не знает, поэтому это сложнее. И эмоция радости живет в организме три минуты — это сколько надо перепозитивить, чтобы убить одну эмоцию страха», — подчеркнула Ункель.

Кроме того, она посоветовала всем найти лунный календарь, который в интернете расположен в свободном доступе.

«Новолуние — это волшебный период. Первые несколько дней идет закладка программы на следующий месяц. Если человек не поленится, посмотрит, когда новолуние, посмотрит время, волшебная минута — в момент новолуния, считается, открываются энергетические врата вселенной», — пояснила Ункель.

Она посоветовала детально продумать свое желание, лучше всего — записать его на бумажке, а затем загадать в эту минуту. В каких-то случаях на выполнение требуется время, и тогда эту процедуру нужно повторять регулярно, каждое новолуние. Но иногда желание исполняется довольно быстро — до того момента, как луна вновь начнет расти.

«Ну тут, конечно, не сидеть на попе ровно, а что-то делать. Есть такой принцип — хочу-могу-делаю. И вот именно он работает. Хочу — это ваша цель. Могу — это ваши ресурсы. Вы оцениваете свои ресурсы, порой даже если их не хватает, вы начинаете делать, и они подтягиваются. И самая главная магия — магия действия. Если человек начинает что-то делать, то реально начинают происходить чудеса», — пояснила Ункель.