«Нулевая терпимость» не пропустит ковид. Жесткие китайские меры против коронавируса показали свою эффективность

В Пекине жителей нескольких районов попросили не покидать дома на три дня из-за вспышки коронавируса. В это время люди будут проходить ПЦР-тестирование. Китай проводит политику «нулевой толерантности» к COVID-19, из-за которой в городах вводятся жесткие локдауны. Несмотря на критику, суровые меры позволяют избежать массовой заболеваемости на густонаселенной территории Китая.

Власти Пекина попросили 20 миллионов жителей 12 районов города остаться на три дня дома и меньше перемещаться по городу из-за вспышки коронавируса. С 13 мая в 12 районах столицы Китая будет проводиться ежедневное ПЦР-тестирование всех жителей. Заместитель руководителя отдела пропаганды города Сюй Хэцзян призвал в пятницу работать удаленно, а в субботу и воскресенье отдохнуть дома. При этом власти Пекина не намерены вводить полный локдаун в Пекине, написал ТАСС.

С 22 апреля в городе выявили 928 случаев заражения коронавирусом. В Пекине отменили движение по многим маршрутам наземного транспорта, 92 станции метро закрыты. Детские сады, школы и училища перевели на удаленную работу.

Массовые мероприятия в городе запретили, работу библиотек, художественных галерей, культурных центров, спортивных залов. Кафе, рестораны и другой общепит может работать только навынос.

Источник: РИА «Новости»/Алексей Филиппов

Ранее в Шанхае ввели крупный локдаун из-за вспышки COVID-19. В конце марта в городе с населением почти 25 миллионов человек выявили 50 локальных и 10 ввозных подтвержденных случаев инфицирования, а также 3454 бессимптомных случая, которые в Китае считаются отдельно.

На время карантина перекрывались тоннели и мосты через реку Хуанпу, общественный транспорт тоже не работал. Железнодорожные станции в соответствующих районах тоже не работали. Компании переводили на удаленный режим работы, в обычном режиме функционировали только службы, обеспечивающие жизнедеятельность города. Покидать дома в закрытых на карантин районах запрещалось. В мае из-за вспышки COVID-19 в Шанхае две последние линии метро прекратили работать.

«Нулевая терпимость»

Китай придерживается политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, которая подразумевает введение строгих мер даже при невысоких показателях заболеваемости. В итоге на карантин закрывают целые районы и города. Глава ООН Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что подход Китая нерационален и его неплохо бы изменить, писало РИА «Новости».

У политики «нулевой терпимости» к вирусу есть ряд преимуществ в Китае. По словам врача — иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, она продиктована крайне высокой плотностью населения в КНР, особенно в городах. Власти страны не могут допустить взрывного распространения коронавируса, как это было в начале пандемии в Ухане.

«Вы помните, к какой трагедии это привело. Поэтому политика „нулевой терпимости“ продиктована стремлением оградить граждан Китая от массовой заболеваемости COVID-19», — отметил Болибок.

Он напомнил, что в Пекине и трех городах-спутниках рядом проживают около 150 миллионов человек. Даже вспышка «омикрона», который вызывает легкое течение болезни, приведет к массовой госпитализации, а какая-то часть людей все равно погибнет. По словам Болибока, это будет полный крах системы здравоохранения.

Источник: РИА «Новости»/Алексей Филиппов

В начале пандемии метод Китая показал свою эффективность. Российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил «360», что такие методы сложнее применять в менее тоталитарных странах. «Нулевая толерантность» к коронавирусу может быть следствием слабого эффекта китайских вакцин.

«Китайские вакцины от коронавируса, произведенные в короткий срок, не отличаются особой результативностью, поэтому противоэпидемиологические меры давали большой эффект», — заметил Альтштейн.

Однако у такого жесткого подхода есть и обратная сторона. По словам Альтштейна, в других странах, где ограничения не настолько жесткие, люди могли контактировать с миром. Высокая заболеваемость была в странах Западной Европы, США и России, и в итоге контакты с внешним миром сыграли роль в отступлении пандемии. Тем не менее по итогу уровень заболеваемости и смертности в Китае был ниже, чем в других странах.

Жесткие меры Китая ударяют по экономике. Компания Toyota Motor приостановила работу 14 конвейеров на восьми заводах в Японии из-за нехватки запчастей. Компания связала это с карантином в Шанхае, где выпускаются нужные компоненты. По словам Владимира Болибока, Китай ставит жизнь и здоровье своих граждан выше экономических интересов. Однако стране удается защитить огромное плотно размещенное население и избежать катастрофы.

«Последствие бесконтрольного распространения вируса мы видели при такой плотности. Поэтому они не могут допустить такого ужаса, который был», — рассказал Болибок.