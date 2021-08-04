Инвалиды сталкиваются с дискриминацией по всей России. За конфликтами стоят страх и «нравственная горбатость»

Талантливого петербургского программиста Ивана Бакаидова едва не высадили из маршрутки из-за ДЦП. Водитель не хотел везти «шайтана», спас ситуацию заступившийся пассажир. Незадолго до этого с похожей нетерпимостью столкнулась семья с ребенком-аутистом из Астрахани. Психологи считают причинами такого поведения — необразованность и страх, доставшийся от предков.

«Шайтан не повезу»

Петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов, которого издание Forbes включило в свой список 30 перспективных россиян в возрасте до 30 лет, пожаловался на то, что водитель маршрутки едва не высадил его посреди дороги в ливень. «Кавказский дед», как описал водителя Бакаидов, заявил, что не повезет Ивана и потребовал, чтобы тот вышел.

«Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говори: „выходи“. Загорается зеленый, мы стоим посреди полосы», — поделился программист.

Бакаидов добавил, что на маршрутках он ездит давно, но ни разу не сталкивался с такой реакцией до сих пор. По словам программиста, свое нежелание везти инвалида водитель объяснил так: «Нет, шайтан не повезу, он не знает куда едет, нет, мне не надо».

Ситуация разрешилась не сразу: одному из пассажиров пришлось заступиться за Бакаидова, чтобы водитель все же продолжил поездку. Тем не менее водитель постоянно оборачивался на необычного для него пассажира.

Накануне похожая ситуация произошла в городе Волжском Волгоградской области. Там охранник аквапарка отказался пускать внутрь семью с ребенком-аутистом. Он предложил родителям оставить мальчика с кем-нибудь, а самим посетить аквапарк, ведь, по его мнению, ребенок все равно не поймет, где он находится.

Формально же отказ пускать семью в полном составе охранник объяснил тем, что внутренние правила аквапарка запрещают пускать людей с психическими заболеваниями, которые представляют угрозу для окружающих. Аргументы о том, что аутизм к подобным заболеваниям не относится, мужчина не принял.

Страх и безграмотность

Психолог Екатерина Трофимова объяснила «360», что такое дикое отношение к людям с особенностями развития — и вообще ко многим не похожим на большинство людям — в первую очередь объясняется страхом, справляться с которым некоторые индивидуумы продолжают инстинктивным отторжением и агрессией.

«Человек — существо социальное, и чтобы выжить в древности люди образовывали микросоциальные группы, в которых „отбившийся“ человек тянул за собой всю команду. Те, кто „выпадал“ по причине инвалидности или непривлекательности, обычно приносились в жертву и оказывались за границей микросоциума», — объяснила она.

Второй причиной неприязненного отношения к инвалидам, по мнению Трофимовой, может быть то, что человек часто идентифицирует себя с окружающими. Согласна с этим и психолог Ольга Твардовская.

Бывают люди, горбатые снаружи, а бывают люди, горбатые изнутри. Чтобы скрыть этот «горб», нужно кого-то обвинить — только если у меня он не заметен, у другого заметен Ольга Твардовская.

«Современный, зрелый, стоящий на ногах человек не цепляется за других людей, он независим в суждениях, в мнении, не идентифицирует себя ни с кем, в том числе и с инвалидами. Высоко развитое общество и осознанные люди всегда найдут ресурсы для человеческого отношения», — подытожила Трофимова.

Есть и еще одна возможная причина негатива в отношении инвалидов — страх почувствовать чужую боль.

«Мы так устроены, что когда видим боль другого человека, мы чувствуем отклик, эмпатию, чувствуем эту боль — и очень страшно эту боль впустить в свою жизнь», — заключила психолог.

Хорошая мина при плохой игре

К счастью, ответственные лица на неадекватное поведение своих подчиненных отреагировали достойно. Прокуратура Санкт-Петербурга обещала начать проверку после случая с Иваном Бакаидовым. Принять меры готовы и в администрации города: глава Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что ведомство тоже начало проверку, а с водителем уже разбираются — его ждет дисциплинарное взыскание.

«Его некорректное поведение в целом нехорошо, не только в отношении инвалида. Если он позволил себе какие-то грубые слова, то это и в отношении простых людей неправильно», — объяснил Поляков.

Позднее автопарк отчитался о том, что водителя уже уволили, а перед Бакаидовым извинились, передает Telegram-канал «Подъем». В пресс-службе уполномоченного по правам человека по Санкт-Петербургу подчеркнули в беседе с изданием Daily Storm, что за дискриминацию инвалидов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, а единственный способ искоренить такие случаи — наказывать виновных.

В случае с аквапарком в Волжском к делу тоже подключилась прокуратура. Сотрудники развлекательного центра позднее заявили, что никаких ограничений на посещение инвалидами у них нет, а охранник просто переживал о том, что ребенок может травмироваться. Также в СМИ писали, что аквапарк извинился в социальных сетях, но публикация вскоре была удалена из аккаунта.