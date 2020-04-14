От короны до ковидиота. Русский язык пополнился новыми словами

Коронавирус оказал свое влияние на жизнь людей по всему миру. Карантин, самоизоляция, удаленка — привычное расписание граждан изменилось, а словарный запас обогатился новыми словами, связанными с эпидемией. О том, чем «ковидиот» отличается от «суперспредера», что такое «санитайзер», и почему «удаленка» это не фриланс — в материале «360».

Любое явление мирового масштаба оставляет след в истории. Не стал исключением и новый вид коронавируса (COVID-19): помимо очевидного влияния эпидемии на людей, он пополнил новыми сленговыми словами и русский язык.

Так, первое, что нужно знать — слово «корона» теперь означает не только головной убор, являющийся символом власти монарха, но и новый коронавирус. Причина такого названия в строение самого вируса. Его шиповидные отростки внешне напоминают солнечную корону.

Любая масштабная и острая тема всегда порождает множество разговоров, среди которых есть и фейковые истории. В случае с коронавирусом слово «инфодемия» (сокращенно от «информационная эпидемия») означает волну дезинформации, домыслов, слухов — и в целом возросший поток информации о коронавирусе.

Вместе с количеством заболевших, среди россиян растет и число людей, стремящихся узнать как можно больше о лечении новой инфекции. Поэтому теперь часто можно услышать и увидеть «ИВЛ». Это аппарат искусственной вентиляции легких. Он помогает поддерживать дыхание пациентов с COVID-19, заболевание у которых протекает в тяжелой форме. Аппарат, которым моментально меряют температуру называется тепловизор. Сейчас их применяют почти во всех общественных местах, в том числе аэропортах.

Для того, чтобы не подхватить инфекцию, гражданам рекомендуют соблюдать «социальную дистанцию». Это мера профилактики, которая предполагает ограничение общения между людьми и соблюдение дистанции между гражданами (например, в магазинах и аптеках).

Для предотвращения распространения заболевания граждан попросили не выходить из дома без особой надобности. Это называется «самоизоляция». При соблюдении режима самоизоляции люди выходят на улицу только для того, чтобы купить продукты и лекарства в ближайших к дома магазине и аптеке, вынести мусор и выгулять домашнее животное.

На самоизоляции люди не принимают гостей, а с друзьями и знакомыми общаются дистанционно. Многие организации перевели сотрудников на удаленный формат работы, школы и вузы перешли на дистанционное обучение — это «удаленка».

Человек, который не соблюдает изоляцию и разносит вирус, заражая тем самым множество людей — это «суперспредер». А «фомит» — это вещь, которая может быть угрозой заражения. К примеру, кнопки в лифте или дверная ручка, если их потрогал зараженный.

Для того, чтобы защитить себя от возможного заражения нужно носить медицинские маски и пользоваться «санитайзером» — так называют обеззараживающую жидкость или антисептик.

«Ковидиот» — слово, всего несколько недель назад вошедшее в онлайн-словарь англоязычного сленга Urban Dictionary. Так называют того, кто неадекватно воспринимает пандемию коронавируса. При этом неважно, отрицает ли человек опасность эпидемии и меры предосторожности в связи с ней или паникует и сметает с магазинных полок продукты и туалетную бумагу.

Еще одним новым словом стал «карантин-шейминг». Под этим подразумевается недовольство окружающих людей, по мнению которых человек неправильно соблюдает условия карантина и самоизоляции.

Сейчас в России заражено коронавирусной инфекцией уже больше 18 тысяч граждан. Скончались 148 человек. Вылечиться смогли 1470 пациентов. Общее число заболевших в мире превысило 1,9 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. Жертвами стали уже 118 , 4 тысячи человек. Число выздоровевших приближается к 445 тысячам.