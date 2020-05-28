Церковь «Новый Завет» на куклах учит детей тому, что все мы заслужили смерть. Что у них происходит?

В Сети стал вирусным видеоролик, на котором женщина объясняет кукле ребенка христианские истины — о наказании, которое ждет грешников после смерти, и мучениях в этой и следующей жизнях. Многих видео возмутило. «360» узнал, кто выпускает подобные передачи и зачем им это нужно.

Двухминутное видео разговора тети Лены и куклы Сережи напоминает пародийную версию «Спокойной ночи, малыши». В коротком ролике собраны самые провокационные и неоднозначные моменты одного из выпусков «Воскресной школы» с YouTube-канала пермской евангелической церкви «Новый Завет».

Тетя Лена серьезно объясняет игрушечному Сереже, что люди, которые не верят в Бога и не живут так, как пишет Библия, заслуживают смерти. И что даже сам Сережа тоже заслуживает смерти, потому что часто бывает непослушным. Потом женщина показывает гвозди вроде тех, которыми Иисуса прибили к кресту, даже касается гвоздем руки куклы, чтобы показать, как Спасителю было больно. Затем тетя Лена дает Сереже примерить терновый венец, чтобы он сам убедился — приятного мало.

Следующий отрывок видео уже ведет девочка-подросток. Она рассказывает все тому же кукольному Сереже о судьбе апостола Павла, которого люди «побивали камнями», потому что хотели его убить за то, что он «не разделял их веру».

Церковь «Новый Завет»

Евангелическая церковь «Новый Завет» пришла в Россию в 90-х и представляет собой протестантскую ветвь христианства. Возглавляет российских евангелистов Сергей Ряховский, а пермским филиалом церкви, которая и запустила программу «Воскресная школа», руководит епископ Эдуард Грабовенко.

В России «Новый Завет», как и многие другие нетрадиционные религиозные течения, считают сектой. Однако в привычном нам понимании этого слова «Новый Завет» таковой не является — это, по сути, небольшое ответвление протестантизма, которое довольно распространено в западных странах.

Более того, в полной 25-минутной версии видео, которое посвящено Пасхе, тетя Лена рассказывает о традициях этого праздника и о его истории, что такое церковь и как «Господь живет в нашем сердце».

Тетя Лена с кукольным Сережей молятся и призывают зрителей сделать это вместе с ними. Затем подростки в евангелической традиции поют и танцуют, прославляя Бога. В ролике ведущие говорят с куклой о Библии и многих вещах, важных с точки зрения истории религии.

Ничего нового

«360» попросил представителей «Нового Завета» прокомментировать ролик. В приемной церкви уверены, что ничего нового там не сказано — все это в традиции христианского учения.

«Каких-либо новых истин, там вообще ничего не сказано. Все точно так же, как в любой христианской тематике, может быть, немного не совсем [тот формат]. Подача материала не знаю, насколько [подходит]. Но, в принципе, ничего там не изменено, все соответствует историям, которые рассказывают», — отметил представитель «Нового Завета».

Религиовед Денис Батарчук отчасти с этим согласен — видео может шокировать, но оно рассказывает исключительно христианскую историю и проповедует христианские ценности.

«Ведущая транслирует идею воздаяния за земную жизнь, это совершенно христианское учение. Другой вопрос, как она это преподносит. Но, по большому счету, она ничего нового не сказала и ничего не исказила», — объяснил религиовед.

При этом подобный подход, уверен Батарчук, действительно может многим показаться неуместным, особенно если ролики с таким содержанием выкладываются в интернет, где их могут увидеть дети, не относящиеся к этому религиозному течению.

«Одно дело — это дети, которые растут в христианской и церковной традиции, они так или иначе знакомы с историей Иисуса, его учеников и последователей. И там мучение, смерть и ореол страдания — все христианство этим пропитано», — сказал он.

При этом для неподготовленного человека, тем более ребенка, который не воспитывается в церковной среде, подобные рассказы могут стать шоком.

При этом Батарчук добавил, что христианство также говорит и о Воскресении, в обрезанной версии выпуска «Воскресной школы» этот момент действительно теряется за описаниями насилия и смерти.

«Но нужно ли детям, особенно дошкольного возраста, в таких подробностях примерять терновые венцы и пробовать на ощупь гвозди, похожие на те, которыми приколачивали к кресту Иисуса, — это вопрос другой», — заключил Батарчук.