Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму новый законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Он облегчит его получение для более чем 20 категорий людей. Основной фокус будет направлен на наших соотечественников, проживающих за границей, и граждан СНГ.

Новый закон о гражданстве

Текст нового законопроекта от Владимира Путина был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. По нему для получения гражданства людям необходимо знать русский язык, историю России и основы закона, а также соблюдать Конституцию и не нести угрозу для безопасности общества.

Законопроект также предложил заменить отмену решений о выдаче гражданства на институт о его прекращении, а также расширил список деяний, за которые его можно лишиться. В него вошли преступления террористической направленности, тяжкие — против государства, и преступления, связанные с оборотом наркотиков и психотропных препаратов.

Вместе с этим законопроект упрощает получение гражданства РФ для более 20 категорий лиц. Это касается граждан бывшего СССР и их детей, лиц с близкими родственниками-гражданами РФ, лиц, родившихся на территории РСФСР до 6 февраля 1992 года или проходивших службу в армии до этого срока.

Помимо этого вводится три категории лиц, способных получить гражданство в исключительном порядке: ветераны ВОВ из стран бывшего СССР, люди с особыми заслугами перед Россией и те, кто ввиду своей профессии, квалификации или по иным причинам представляют интерес для страны.

Кому это нужно?

По словам доцента РАНХиГС, юриста Сергея Андрейцо, законопроект в первую очередь направлен на граждан СНГ, а нужен он для того, чтобы цифры по гражданству увеличивались.

«У нас последние 20 лет постоянно упрощаются требования к приему гражданства и появляются новые дополнительные возможности. До этого у нас появилась программа „Соотечественники“, она тоже для бывшего СНГ предназначена», — рассказал он.

Председатель Комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский отметил, что такие правки в первую очередь обрадуют граждан России, у которых есть колоссальные родственные связи с теми лицами, которые попали под категорию упрощения.

Нельзя сказать, что гражданство России очень востребовано, но за последние 30 лет его получили порядка 12 миллионов человек, а это примерно около 400 тысяч человек в год.

«За этот год порядка 700 тысяч людей получило российское гражданство. В основном это были жители Донецка и Луганска», — сказал Московский.

Как заявил Андрейцо, с упрощением получения документа вряд ли глобально увеличится число новых граждан России, но скорее всего произойдет определенное перераспределение. Например, сейчас для жителей СНГ есть программа «Соотечественники», но она направляет иностранцев в определенные регионы России. Если быть точнее, в те, откуда уезжают наши граждане.

«По этой программе надо не только год прожить в регионе, но и проработать у работодателя, который включен в нее, и только потом можно будет получить гражданство», — объяснил эксперт «360». С новым законопроектом число желающих участвовать в «Соотечественниках» может уменьшиться, потому что люди предпочтут использовать новые пути получения гражданства.

Московский в разговоре с «360» подчеркнул, что нужно еще сильнее упрощать способы его получения. Например, чтобы люди, объявляющие себя носителями русского языка, могли подать на гражданство без предоставления документов о происхождении своих родителей.

«Человек просто приходит, платит госпошлину и говорит, что является носителем языка. А дальше комиссия его проверяет и решает. У нас по такому показателю около 80 тысяч получили гражданство, а могли бы получить несколько миллионов с 2014 года, если бы документы о предках с территории РФ не нужно было предоставлять», — отметил он.

Либо наоборот позволить получать гражданство только на основе того, что один из предков человека был с территории РФ в ее нынешних границ, не требуя знаний языка.