Новый вид Малаховского озера

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий представил концепцию благоустройства зоны отдыха «Малаховское озеро». Само озеро очиститят, а на его территории будет разбит новый парк, для этого из лесофонда Московской области было выделено 13 гектаров земли. Работы по благоустройству начнутся в июне 2020-го. Каким станет Малаховское озеро и его окрестности, — рассказывает «360».

О благоустройстве озера Владимир Ружицкий рассказал на пресс-конференции 6 ноября. В планах — очистить русло реки Македонки, само Малаховское озеро, сделать большой парк на прилегающих неблагоустроенных территориях — это целых 13 гектаров леса.

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В зеленой зоне собираются сделать два входа: центральный, с подсвечиваемой в темное время входной группой из клумб, — со стороны Михневского шоссе, и дополнительный — на перекрестке Михневского шоссе и 1-й Дачной улицы.

На облагороженной зеленой территории будут сделаны удобные тропинки для прогулок, велодорожки, появятся новые детские площадки и спортивные комплексы, в том числе приспособленные для маломобильных граждан. Новая пешеходная зона будет составлять порядка трех километров. На воде обещают обустроить смотровые площадки, лодочную станцию, а также пешеходный мост с живописным видом.

Сначала местные жители обеспокоились — боясь потерять лес, они выступили против вырубки леса и нежелательного облагораживания территории. Однако на пресс-конференции глава округа объяснил, что никакой масштабной вырубки не планируется, а благоустройство пешеходных зон будет проводиться в рамках уже существующих дорожек — их сделают удобными и доступными для всех жителей.

Сейчас на территории Малаховского озера нет централизованного освещения, спортивные и игровые комплексы сильно устарели и износились, парковая зона нуждется в чистке от старых и больных деревьев. Все это планируется исправить в ходе благоустройства Малаховского озера. В рамках программы «Безопасный город» в зоне отдыха установят камеры видеонаблюдения, скамейки, информационные стенды, также власти обещают выделить место для палаток с едой и напитками.

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«Разработка проекта сегодня находится на завершающей стадии, верстается проект дамбы. Непосредственно процесс очистки озера и дамбы займет несколько месяцев», — отметил глава Люберец на пресс-конференции.

В Люберецком городском округе уже есть четыре парка — Центральный, «Наташинские пруды», парк Сказок в Томилине и парк культуры и отдыха в Малаховке. Кореневский карьер должен будет стать 15-й рекреационной зоной Люберецкого района. Там появится площадка для спортсменов по гребле на байдарках и каноэ. Владимир Ружицкий подчеркнул, что к 2023-му году в районе собираются создать еще десять зеленых зон.