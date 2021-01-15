Новый вариант холодной войны. Что такое Договор об открытом небе, и почему России пришлось из него выйти?

МИД России заявил о выходе из Договора по открытому небу. По мнению экспертов, это произошло из-за отсутствия доверия между США и Россией. Ликвидация соглашения означает конец мирной эпохи и перезапуск отношений двух стран.

После того, как США покинули ДОН 22 ноября предыдущего года, был нарушен баланс интересов участников договора. Попытки России восстановить работу соглашения не увенчались успехом, поэтому она решила покинуть его.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — заявил МИД России.

Чем был важен договор?

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. За 20 лет его существования к нему присоединились 35 стран. Согласно этому соглашению страны-участники могли облетать невооруженными аппаратами территории других стран для наблюдения за ними.

В первую очередь договор был принят из-за холодной войны между США и СССР. Он позволил странам установить контроль за военными и прочими объектами друг друга. Это приостановило гонку вооружений и обеспечило мир.

По словам политолога и вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, ДОН свидетельствовал о том, что раньше между США и Россией был более высокий уровень доверия. Тогда они могли хоть как-то договариваться друг с другом. Теперь доверие отсутствует, и обе стороны его покинули.

Почему Россия вышла?

Главными участниками ДОН были США и Россия, когда Штаты решили выйти из соглашения — это дестабилизировало баланс сил. Как заявил МИД, Вашингтон покинул договор по «надуманным причинам». Сначала они обвинили Россию в нарушениях договора, потом и вовсе заявили, что наша сторона использовала ДОН для слежки за Трампом.

По словам политолога Ильи Гращенкова, выход России — это ответ на выход США. Тем более, оставшиеся в соглашение страны ЕС мало интересуют нас. Да и участие в договоре допустило бы возможность продолжения американской слежки за Россией, когда у нее доступа к американцам уже не было бы. Выход был логичен — подчеркнул эксперт.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов добавил, что с практической точки зрения договор уже утратил свое первоначальное значение. Сейчас слежка за объектами военной инфраструктуры с обеих сторон осуществляется в основном с использованием спутниковых технологий. Он уверен — безопасность России от этого выхода не пострадает.

А политолог Макаркин отметил, что этим выходом Россия дала сигнал новой американской администрации о том, что она будет очень непростым переговорщиком. Например, скоро истекает договор СНВ, и Россия готова говорить о его продлении, но не намерена уступать.

Россия допустила слишком много компромиссов во второй половине 80-х годов, когда заключались основополагающие документы по стратегической стабильности. Теперь этого не будет.

Что будет дальше?

Собеседники «360» Морозов и Макаркин сошлись на мысли, что без двух главных игроков Договор скорее всего и вовсе перестанет существовать.

«Если вышли основные игроки, которые в свое время и были главными участниками переговоров, то для остальных это уже теряет смысл», — отметил Макаркин.

Политолог Илья Гращенков выход США и России из ДОН назвал завершением целой эпохи мирного сосуществования двух бывших сверхдержав.

Что до общемировой картины, то за последние годы США вышли из ряда международных договоров, составлявших важнейшую архитектуру международной безопасности, включая этот.

«Это говорит о том, что США намерены пересмотреть действующую систему международной безопасности. Это вызывает определенные опасения», — заявил эксперт Антон Морозов.

Политолог Макаркин тоже подметил, что хорошего в этом мало. Была архитектура стратегической стабильности, которая практически демонтирована теперь. Для ее тотального демонтажа осталось только выйти из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

А вот в том, как будут дальше развиваться отношения двух стран, взгляды собеседников «360» разошлись. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов настроен более оптимистично. По его мнению, отношения двух стран необходимо перезапустить и для этого нужно воспользоваться предстоящей «пересменкой в Белом доме».

«Определенные позитивные сигналы уже исходят. Байден дал поручение возобновить переговорный процесс с Россией по актуальным вопросам, как и по двухсторонней повестке дня, так и многосторонней», — отметил он и выразил надежду на то, что страны смогут найти компромисс.

Эксперт Алексей Макаркин напротив настроен более пессимистично. По его словам, происходящее напоминает новый вариант холодной войны. Разумеется, есть различия. Тогда это была война между двумя большими блоками и идеологиями. Сейчас этого нет, но уровень отношений, недоверия и конфронтации между двумя странами напоминает те годы. При том в те времена страны были более прагматичны и смогли как-то договориться об ограничениях.

«Сегодня стороны не только не доверяют друг другу, но и не понимают друг друга, поэтому договариваться будет сложно», — заключил собеседник «360».

Однако сделать это скорее всего все равно придется.