Переименование школ на картах Gооglе дошло от Моргенштерна до казанского стрелка. Виноват новый тренд TikTok

Школьники по всей России следуют новому тренду, который подсмотрели в социальной сети TikTok. Там опубликованы подробные инструкции о том, как переименовать практически любое здание на картах Google. Тренд моментально стал вирусным. На картах теперь можно увидеть учебные заведения имени Моргенштерна, Губки Боба и даже Джо Байдена.

От Калининграда до Камчатки

Компания Google действительно позволяет корректировать или полностью изменять названия объектов в «Картах». Создатели считают, что это поможет постоянно обновлять информацию и делать ее актуальной. Если речь идет о популярных туристических местах, то за всеми изменениями следят модераторы. Но если переименовывается не очень известный объект, то на деле строгой проверки не существует.

Как только российские школьники об этом узнали, появился огромный простор для их фантазии. Школы начали переименовывать в честь героев кинофильмов и мультиков, видеоигр и популярных в молодежной среде личностей.

Во что переименовывают школы

Заведения уже переименованы от Калининграда, где можно обнаружить «Школу 45 им. Полковника Бустеренко», до Петропавловска-Камчатского с его «Общеобразовательной Школой 45 имени Смешариков». В «Картах» Камчатского края кроме «школы смешариков» есть «школа енотика-полоскуна», а также «Школа имени Виктории Де Анджелис», басистки итальянской рок-группы Maneskin, победившей на Евровидении-2020. Там же появились «школа имени Санька» и «общежитие колледжа искусств без тараканов».

Одна из сахалинских школ на картах теперь носит имя американского актера Билли Харрингтона, который прославился съемками в порнофильмах 1990-х годов.

В Белгороде одна из школ получила название «дед инсайдов» — на молодежном сленге так обозначают тех, кто ничем не интересуются в жизни, кроме пустых переживаний без особого смысла. Еще в городе есть «Школа оффников» — субкультуры из агрессивных молодых людей, которые готовы драться без повода.

На картах в Санкт-Петербурге теперь можно обнаружить «Детскую школу Моргенштерна». В Томске появилась «Школа № 47 имени Барби», а в Москве — «школа 405 имени Инстасамки». Часто встречаются школы, переименованные в честь мишки из игры «Пять ночей с Фредди», который в прошлом месяце стал мемом.

Появляются и совсем уж несмешные названия вроде Лицея № 384 «Цель Ильназа № 2». Отсылка к устроившему 11 мая стрельбу и взрыв в гимназии в Казани Ильназу Галявиеву. Он убил семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

Источник фото: Google карты

Реакция взрослых

В комментариях в Сети далеко не все родители принимают такое увлечение. Некоторые настаивают, что на проделки школьников нужно обратить внимание полиции. Комментируют ситуацию и чиновники.

«Мы в курсе этой ситуации, но даже если вычислить этих детей, то предъявить им нечего. По всем официальным документам никаких переименований школ не произошло», — рассказал изданию «АиФ» в Хабаровске руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Уже в не первый раз

Тренд, из-за которого вся Россия на картах Google оказалась охвачена «Школами Моргенштерна», на самом деле не настолько новый. Он появился еще в 2018 году. Тогда все переименования велись только в честь одного человека — бразильского стриптизера Рикардо Милоса, который стал популярным героем мемов. Его именем на картах называли не только школы, но и памятники, парки, даже здания правительства.