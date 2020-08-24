Для членов экипажа нового российского космического корабля «Орел» создадут скафандр. Экипировку не обновляли еще со времен Советского Союза, но иностранные образцы закупать не собираются. Рассказываем, в чем космонавты отправляются к звездам.

НИТУ МИСиС примет участие в разработке дизайна скафандра для членов экипажа космического корабля «Орел», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимира Пирожкова. Другая компания, которая также будет работать над экипировкой, называется «Звезда».

«Этот объект должен быть российским, разумеется. Уверен, такие стратегические изделия нельзя приобретать у Илона Маска или китайских разработчиков», — сказал Пирожков.

Брать скафандр Илона Маска или какую-то китайскую разработку отечественные компании не хотят, потому что не доверяют иностранным комплектующим. По мнению Пирожкова, экипировка американских космонавтов от модельера Хосе Фернандеса скорее средство индивидуальной защиты, чем реальный скафандр.

Космонавт, Герой России Павел Виноградов в беседе с «360» объяснил, что разработка нового скафандра это необходимый элемент прогресса в космонавтике. То есть для нового корабля требуется модернизированная экипировка из новых материалов.

Готовы ездить на старых машинах? Мы точно так же хотим летать в новых скафандрах. Технический прогресс движется вперед. Новый корабль, новый скафандр, все будет новое Павел Виноградов.

При этом за всю историю полетов в космос сами скафандры не очень сильно менялись. Концепции были разработаны еще в самом начале покорения космоса, они работали, были надежными. По словам Виноградова, даже Китай покупает скафандры у России.

СК-1

В опыте российской космонавтики было несколько образцов скафандров. Все началось с модели «СК-1» — самого первого в мире скафандра, который разработали для полетов на кораблях серии «Восток». «СК-1» использовали в 1961–1963 годах.

Экипировка весила от 20 до 23 килограммов. В загерметизированной кабине костюм мог поддерживать жизнь человека в течение 12 суток, а при разгерметизации — пять часов. Особенностью скафандра было то, что он сохранял жизнь космонавту при катапультировании на высотах до восьми километров и скоростном напоре до 2,8 тысячи килограмма на квадратный сантиметр.

Скафандр, в котором Юрий Гагарин полетел в космос / Источник фото: Wikimedia

Беркут

После «СК-1» появился «Беркут». Костюм предназначался для выхода человека в открытый космос. Там было три слоя — силовой снаружи и два герметичных под ним. При выходе из корабля к скафандру можно было прикрепить страховочный фал длиной семь метров.

«Беркут» применялся по прямому назначению всего один раз в ходе полета корабля «Восход-2». Экипировку использовали командир судна Павел Беляев и Алексей Леонов. Именно в «Беркуте» Леонов 18 марта 1965 года впервые в истории вышел в открытый космос, где находился 12 минут и девять секунд.

Источник фото: Мемориальный музей Космонавтики в Москве

Ястреб

Опыт, полученный при эксплуатации «Беркута», привела к разработке «Ястреба». Его созданием занималась компания «Звезда» для того, чтобы члены «Союза» выходили в нем в открытый космос. Также «Ястреб» делали с расчетом на то, что советские космонавты отправятся на Луну.

Система «Ястреба» отличалась от предыдущих образцов, потому что имела систему жизнеобеспечения в специальном металлическом ранце. Электропитание, связь и телеметрия производились исключительно через фал с бортом корабля.

Впервые из космического судна «Ястреб» вышел только в январе 1969 года, хотя изготовлен и испытан был еще в 1967-м. История этого скафандра довольно короткая, так как его использовали единственный раз, когда Евгений Хрунов и Алексей Елисеев переходили в нем из корабля «Союз-5» в «Союз-4».

Источник фото: Мемориальный музей Космонавтики в Москве

Кречет

«Кречет» создавался только для экспедиции на Луну. В рамках лунной программы нужно было сделать скафандр, который позволит долгое время работать на спутнике Земли. Именно «Кречет» стал прообразом «Орлана» — скафандра, который используется для современных полетов в космос.

Полет советского человека на Луну так и не состоялся, но «Кречет» все равно записался в историю как костюм, специально усиленный для пятикилометровых переходов в условиях внеземной гравитации.

Именно с «Кречета» началась новая эра скафандров. Не костюм надевался на человека, а наоборот. То есть космонавт должен был как бы войти в скафандр.

Источник фото: скафандр «Кречет» в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне

Сокол

«Сокол» используется с 1973 года, но уже с рядом модификациями. Например, «Сокол-М» будет применяться космонавтами на корабле «Федерация». Главное предназначение костюма — спасение человека в случае разгерметизации, то есть в «Соколе» нельзя выйти в открытый космос, потому что он не выдерживает эти условия.

Экипировка рассчитана на пребывание в вакууме до 125 минут — он не имеет большого запаса кислорода и не способен сохранять тепло.

Скафандр «Сокол-М» / Источник фото: РИА «Новости»

Орлан

Несмотря на то, что «Орлан» создали в СССР, но он используется до сих пор. Конечно, не без модификаций, которых шесть. Этот костюм нужен, чтобы выходить в открытый космос. Так, модель «М» применялась на станциях МИР и МКС с 2001 по 2009 годы и могла работать в режиме автономности семь часов. Весил такой костюм 112 килограммов.

В 2009-м появилась модель «МК», которая до сих пор тоже используется. Скафандр весит порядка 114 килограммов и способен сохранять жизнь космонавту до 10 часов. Например, Олег Котов и Сергей Рязанский в скафандрах «Орлан МК» провели в открытом космосе в декабре 2013 года восемь часов и семь минут.

Самая последняя версия «Орлана» носит буквенное обозначение МКС.Основные отличия от образца МК заключается в том, что он имеет автоматическую систему терморегулирования, оболочка не резиновая, а полиуретановая, а процесс подготовки для выхода в открытый космос автоматический.