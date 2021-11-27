Новый штамм «омикрон» наделал шуму. Он испугал ученых и закрыл полеты в Африку

Коронавирус выдал еще более заразный штамм, чем «дельта», его назвали «омикрон». У него есть сразу 32 мутации. Новый вариант обнаружили в Южной Африке, но первый случай заражения им уже зарегистрировали в Европе. Разбираемся, что представляет из себя «омикрон» и чего можно ждать от его появления.

Что известно о B.1.1.529

Штамм B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке. После этого Всемирная организация здравоохранения собрала совещание, на котором присвоила ему название «омикрон». По данным ВОЗ, этот штамм распространяется быстрее, чем уже известные вариации коронавируса. На это указывают данные, полученные от специалистов из ЮАР. На фоне этого специалисты организации не исключили, что «омикрон» способен нанести вред людям по всему миру, в том числе и тем, кто уже переболел COVID-19.

«Омикрон» включили в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность. Под такую категорию попадают мутации с повышенной заразностью, способные увеличивать вирулентность и менять клинические проявления заболевания. Помимо этого, штаммы из этой группы могут снижать эффективность вакцин, препаратов и средств диагностики. К ней ранее уже были отнесены штаммы «альфа», «бета», гамма» и «дельта».

Вместе с тем в ВОЗ отметили, что ПЦР-тесты все-таки могут распознать «омикрон». Согласно информации, полученной от нескольких лабораторий, один из широко используемых ПЦР-тестов не может распознать один из целевых генов, поэтому такое исследование может применяться как маркер присутствия этого штамма.

Ограничение полетов

После обнаружения «омикрона» США решили ограничить авиасообщение с некоторыми африканскими странами. О такой мере распорядился президент США Джо Байден.

В Белом доме пояснили, что ограничение полетов — это предосторожность. Оно будет действовать до получения дополнительной информации и затронет авиаперелеты из ЮАР и семи других стран.

Новые правила вступят в силу 29 ноября. Байден отметил, что в дальнейшем будет руководствоваться советами ученых и группы медиков.

Примеру Штатов последовали Германия, Израиль, Япония и Сингапур. Власти Великобритании внесли в «красный список» несколько стран из Африки, в том числе Ботсвану и ЮАР. Россия также ограничит авиасообщение с этими странами.

Возможно, все не так страшно

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что пока «омикрон» слишком очень мало изучен, поэтому пока говорить о том, как он будет себя вести, сложно. Не исключено, что все будет не так страшно и его подавят другие мутации, пояснил ученый.

По словам Чепурнова, в случае «омикрона» было выявлено очень много изменений в важных участках, которые создают иммунологический портрет коронавируса. Это теоретически означает, что эти участки становятся неузнаваемы для тех антител, которые образовались в результате заболевания или вакцинации.

«Это ученых и медиков напрягает, естественно, <…> потому что он по характеристикам хуже. А вот как он себя проявит — это вопрос», — уточнил он в беседе с «360».

Специалист не исключил, что «омикрон» и не получит широкого распространения, тогда он через какое-то время будет подавлен другими вариантами.

Нужна ли новая вакцина

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился с мнением Чепурнова о том, что сейчас рано делать какие-то далекоидущие выводы об «омикроне». Его открыли 11 ноября и еще не успели поставить опыты по нейтрализации этого вируса антителами.

Ученый подчеркнул, что, безусловно, отрицать вариант, что «омикрон» разойдется по миру, как «дельта», нельзя. К появлению новых вариаций вируса нужно быть готовыми, и важно заложить основы для вакцин против этого штамма.

«Но оснований производить вакцину против него и вообще чрезмерно пугаться, с моей точки зрения, пока нет», — подчеркнул он.

По его мнению, беспокойство из-за «омикрона» связано с человеческим фактором. А именно несоблюдением элементарных мер предосторожности — ношения масок и соблюдения других противоэпидемических мер.