Новый штамм коронавируса «дельтакрон» обнаружили в России. Что о нем известно?

В России обнаружили новый штамм коронавируса — «русский дельтакрон». Впервые его выявили в Петербурге, Роспотребнадзор подтвердил шесть случаев заболевания. «360» собрал все, что известно о новой мутации.

Российские ученые нашли новый штамм коронавируса при исследованиях в Санкт-Петербурге — «дельтакрон». В Роспотребнадзоре заявили, что все шесть пациентов с «дельтакроном» в Петербурге перенесли болезнь в легкой форме.

Опасность этого варианта вируса еще предстоит изучить, так как в других странах подтвержденных случаев заражения не было. Ранее об обнаружении «дельтакрона» сообщали на Кипре, но ученые пришли к выводу, что это было ошибкой — все случаи выявления нового штамма в анализах, предположительно, были вызваны загрязнением образцов.

Что такое «дельтакрон»?

«Дельтакрон» — новый штамм коронавируса, ставший гибридом «дельты» и «омикрона». Его обнаружили ученые из Института гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге в пробах, собранных в июле и августе этого года.

Об опасности «дельтакрона» пока известно мало. Насколько он заразен и станет ли доминирующим штаммом в России, тоже только предстоит выяснить. При этом ученый-генетик Дмитрий Прусс рассказал РБК, что один из основных вопросов сейчас — перенял ли «дельтакрон» способность сильно поражать легкие от «дельты»?

Ведущая программы «Посоветуйте, доктор» Ольга Копылова, первая обратившая внимание на появление «дельтакрона», объяснила, что новая мутация имеет «голову и хвост от „дельты“, середину, включая большую часть спайка, — от BA.2, и одну мутацию от BA.1 (BA.1 и BA.2 — вариации „омикрона“ — прим.ред.)». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Штамм «дельта» впервые заметили в Индии в конце 2020 года, он быстро распространился по миру, но вскоре его вытеснила более заразная вариация из Южной Африки — «омикрон». Последний характеризовался менее тяжелым течением, в июне 2022 года именно на «омикрон» приходилось более 98% случаев заражения в России.

По мнению заведующего лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН, иммунолога Михаила Костинова, паниковать из-за «дельтакрона» не стоит, ведь новые вариации вируса появляются очень часто, но далеко не все они получают широкое распространение.

Каждые три недели появляются новые мутации, в этом нет ничего особенного Михаил Костинов.

«Гибриды будут и дальше, они не более опасны, это просто новые разновидности. Потому что у людей есть клеточная память — даже если прошло полгода-год, все равно, если орган встречался с вирусом, память остается, и при повторной встрече это будет не так опасно», — подчеркнул он.

Как протекает «дельтакрон» и для кого опасен

Причин думать, что «дельтакрон» будет серьезно поражать легкие, как это было со штаммом «дельта», пока нет, так как у всех зарегистрированных пациентов болезнь протекала легко.

При этом Михаил Костинов предупредил, что особую опасность любая вариация коронавируса представляет для групп риска: пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Даже если они перенесут заболевание легко, есть риск развития тяжелых последствий уже после выздоровления.

«Для тех, кто имеет различные нарушения состояния здоровья, то есть для хроников и людей с сопутствующими заболеваниями, остается опасность: могут быть побочные эффекты, которые могут сохраняться длительное время — так называемый постковидный синдром с затяжным течением», — объяснил Костинов.

Поможет ли вакцина от «дельтакрона»

По словам Михаила Костинова, уберечь себя от нового заражения можно, вернувшись к мерам предосторожности: соблюдению социальной дистанции, ношению масок и поддержанию строгой гигиены рук.

Также иммунолог призвал россиян вспомнить о вакцинации, которая по-прежнему остается главным профилактическим средством. «Спутник V», по словам Костинова, справляется с защитой от новых штаммов и снижает риски серьезных последствий.

«Доказано, что наши вакцины работают от „омикрона“: две дозы „Спутника V“ защищают от него на 75%, а если сделать ревакцинацию — до 100% в первые три месяца», — подчеркнул он.