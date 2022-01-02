Новый разговор Путина и Байдена, индексация пенсий, отменили МЧМ по хоккею, наступил 2022 год. Неделя в фотогалерее

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели новый телефонный разговор. Стороны обозначали главные вопросы, которые их волнуют и договорились продолжать диалог в конструктивном ключе. Россиянам повысят пенсии в 2022 году. Их проиндексируют на 5,9 и 7,7% в зависимости от категории. Иностранцев в России обязали проходить дактилоскопию и сдавать тесты на ВИЧ и наркотики. Сделать это они должны в течение 90 дней с момент въезда. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки появления назальной вакцины против коронавируса. Она может поступить в гражданский оборот в России уже весной. Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2022 отменили из-за коронавируса. Наступил 2022 год. Владимир Путин в своем новогоднем обращении к россиянам заявил, что всех объединяют надежды на добрые перемены. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 27 декабря по 2 января, — в фотогалерее «360».

Путин и Байден провели очередной телефонный разговор

Беседа состоялась 30 декабря. В Кремле остались довольны итогами разговор. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, диалог носил конкретный и содержательный характер, направленность его была конструктивной. Американский лидер продемонстрировали очевидное желание понять суть и логику российских озабоченностей, изложенных в ранее переданных американской стороне документах.

При этом Байден четко заявил, что Соединенные Штаты не планируют размещать на Украине ударные наступательные вооружения.

Путин сообщил американскому коллеге, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. В ответ на возможное применение новых санкций российский лидер предупредил о возможности разрыва отношений между странами.

Главы государств затронули и вопрос переговоров, намеченных на 10 января в Женеве. Они будут проходить под личным контролем обоих президентов.

Россиянам повысят пенсии

С 1 января 2022 года в России на 5,9% вырастет размер страховых пенсий, а социальных — на 7,7%. Средняя выплата составит более 17 тысяч рублей — почти на тысячу рублей больше, чем в 2021 году. Причем в зависимости от региона суммы могут различаться.

Право на такую пенсию в 2022 году женщины имеют с 56,5 года, а мужчины — с 61,5. Для получения страховой пенсии также необходим определенный стаж и величина пенсионного коэффициента. В 2022 году они должны составлять не менее 13 и 23,4 соответственно.

Иностранцев в России обязали проходить дактилоскопию и сдавать тесты на ВИЧ и наркотики

Иностранные граждане, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, отныне обязаны фотографироваться и проходить дактилоскопическую экспертизу. Сделать это они должны в течение 90 дней с момент въезда, за исключением трудовых мигрантов: им необходимо пройти процедуру в течение 30 дней или при получении документов на работу.

Также иностранцы теперь будут проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний. Справки кажутся действительны в течение года, по истечении срока тесты следует повторить.

Директор Центра имени Гамалеи рассказал о скором появлении вакцины от коронавируса

По словам Александра Гинцбурга, назальная вакцина против новой коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот и будет доступна для россиян уже в ближайшее время. Предположительно, это произойдет через 3-4 месяца.

ученый сообщил, что вакцина должна быть эффективной и против нового штамма «омикрон», который в последнее время активно распространяется по всей планете. Гинцбург отметил: по данным исследований, вакцина «Спутник V» в обычной форме показала свою эффективность против этого варианта коронавируса. Значит, уровень защиты не изменится, если она перейдет в назальную форму.

Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2022 отменили из-за коронавируса

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение отменить молодежный чемпионат мира — 2022. Причиной стали вспышки коронавируса в нескольких командах, включая сборную России. В этой связи они не могли участвовать в очередных матчах, и сборным засчитывали техническое поражение.

Ранее несколько хоккейных федераций обратились к организаторам МЧМ-2022 по хоккею с просьбой отменить турнир. Причиной они назвали нарушение спортивных принципов.

Наступил 2022 год

Президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем обращении к россиянам заявил, что всех объединяют надежды на добрые перемены.

Глава государства выразил слова поддержки всем, кто из-за пандемии потерял близких.

Путин также поблагодарил россиян за поддержку. Он отметил, что достижение всех задуманных целей зависит только от нас самих. Повышение благосостояния и доходов россиян — главная цель руководства страны, заявил президент.

Президент пожелал всем россиянам здоровья, чтобы много радостных событий было в каждом доме, а любовь вдохновляла всех на новые достижения.