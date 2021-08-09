Новый памятник жертвам холокоста в Бабьем Яре возмутил и удивил. Он призывает к прощению нацистов

В Киеве, в Бабьем Яре, установят новый мемориальный объект — «Хрустальную стену плача». Проектом занимаются сербская художница-концептуалистка Марина Абрамович и российский режиссер Илья Хржановский. Только посвящена она будет больше не жертвам холокоста и геноцида, а прощению.

Инсталляция Абрамович

Бабий Яр стал символом холокоста и геноцида в СССР. Нацисты уничтожили всю еврейскую общину Киева и в общей сложности убили сто тысяч человек. Теперь здесь появится мемориал в память о событиях прошлого.

Строительство «Хрустальной стены плача» уже началось. Она должна стать одним из крупнейших в Европе арт-объектов, построенных в течение последнего десятилетия. Стена будет 40 метров в длину и три метра — в высоту. Для инсталляции будет использован украинский уголь антрацит и кварц из Бразилии. По мнению Абрамович, они символизируют энергию. У посетителей мемориала будет возможность коснуться стены, чтобы ее почувствовать. Об этом сообщает пресс-релиз на сайте мемориального центра холокоста «Бабий Яр».

«В Бабьем Яре чувствуешь невероятные эмоции и большую грусть, начинаешь рассуждать не только о том, что произошло с исторической точки зрения, но и о нашей человеческой природе. Почему мы, люди, должны быть дикими? Почему мы должны убивать, пытать? Почему делим людей на „нас“ и „их“?» — сказала художница.

Абрамович рассказывает, что если настроиться на энергию кристалла, то можно ощутить, как память отматывает себя обратно. Главная идея — столкновение человека с кристаллами.

«Вы просто должны быть достаточно сильными, чтобы по-настоящему почувствовать эту энергию и саму стену. Это не только стена плача над тем, что произошло, но и стена прощения, потому что нам нужно научиться прощать. Прощение — это освобождение от прошлого и новый взгляд на будущее», — подчеркнула она.

Инсталляцию планируют открыть 6 октября, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

РИА «Новости» передало, что стена — это проект мемориального центра холокоста «Бабий Яр». В его наблюдательный совет входят видные люди, включая экс-президента Польши Александра Квасьневского, главу Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера и многих других.

Художественным руководителем мемориала еще в 2019 году стал Илья Хржановский. Многим он успел запомниться своими скандальными фильмами серии «Дау». После того, как он занял эту должность, на Украине разгорелся скандал, а главный историк мемориала Карел Беркгоф покинул проект.

Главная претензия к Хржановскому была в том, что он попытается сделать из трагедии «холокост-Диснейленд». Он намеревался погружать посетителей в события того времени через VR. Люди смогли бы оказаться на месте палача, жертвы или пособника нацистов. До VR он пока не дошел, но мы уже можем лицезреть нестандартный подход Хржановского — «Хрустальная стена плача», чей основной фокус сосредоточен на прощении нацистов.

История Бабьего Яра

В Бабьем Яре нацисты провели массовое уничтожение евреев. Сначала они начали кампанию по дезинформации, убедив жителей, что собираются провести перепись и переселение евреев. По городу было развешано более 2000 листовок. Людей также предупредили — за неявку будет расстрел. Прийти нужно было 29 сентября в 08:00 на угол улиц Мельниковой и Доктеривской с ценными вещами. В основном пришли женщины, дети и старики. Мужчины были на войне. Помимо евреев, там были и люди из интернациональных семей.

Дальше началось самое страшное. Через пропускной пункт проходили по 30-40 человек, у которых забирали все вещи и заставляли раздеваться. После этого их подводили к яме глубиной 20-25 метров. Они должны были сесть на колени, склонив спину, а также наклонив голову и сложив руки. После этого их расстреливали. Когда в овраге образовывалось несколько слоев из трупов, их засыпали землей и подводили новую группу людей.

В первый день, как пишет РИА «Новости», были убиты 22 тысячи человек, на следующий — около 12 тысяч. Всего нацисты расстреляли 75 тысяч евреев, уничтожив всю еврейскую общину Киева.

Немцы также пытались создать в Бабьем Яре мыловаренный завод, который делал бы мыло из останков погибших евреев. Достроить его они не успели, а покидая Киев в 1943 году, они попытались замести следы. Трупы людей были откопаны и сожжены, а кости их перемолоты в специальных машинах. Останки тел в виде пепла рассеяли по окрестностям Бабьего Яра.

«Хрустальная стена плача» хочет, чтобы люди простили эти события. Но можно ли такое прощать?

Попытки переписать историю

Помимо создателей мемориалов, взывающих к прощению нацистов, находятся и те, кто пытается переписать историю.

Профессор Владимир Матвеев во время одного из семинаров сказал, что холокоста не было в том объеме, о котором заявляют историки, а затем и вовсе назвал его выдумкой. Об этом сообщала Lenta.ru. Позже на него было заведено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

Перед этим профессора также уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Во время одной из презентаций он написал на слайде: «Геноцид евреев в период 1938–1945 годов был. Холокоста не было».

А во Франции в 2019 году суд приговорил французского писателя и эссеиста Алена Сораля к году лишения свободы за отрицание холокоста. По сообщениям ТАСС, 60-летний эссеист поддерживал ультраправые взгляды и заявлял, что евреев никто массово не уничтожал. На суде он не присутствовал, поэтому правоохранительным органам также был выдан ордер на его арест.