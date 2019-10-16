Объявился новый «наследник» британского престола. Он хочет засудить весь Букингемский дворец

73-летний отельер Франсуа Графто собрался через суд доказать право на британский престол. Он считает себя законным наследником, потому что якобы является внуком короля Эдуарда VIII. Раньше Графто уже заявлял о своем праве на трон, но его игнорировали. Почему он уверен в своей правоте и как будет ее отстаивать — в материале «360».

Франсуа Графто уже дважды обращался к Елизавете II с просьбой передать ему образцы ее ДНК, чтобы убедиться, является ли он законным наследником британского престола. Но оба раза — в 2004 и 2013 годах — ему отказали. Если это случится в третий раз, Графто будет добиваться этого в судебном порядке.

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Претендент на трон, оказывается, хорошо знает британские законы: сама королева не может быть подвергнута ни уголовному, ни судебному преследованию, поэтому Графто собирается судиться со всем Букингемским дворцом.

Позиция Графто такова: у его бабушки, французской швеи Мари-Леони Графто, был роман с наследным принцем (в то время у него был такой титул) Эдуардом VIII (дядя Елизаветы II — прим. ред.). Они познакомились в Луна-парке в Париже, но впоследствии Эдуард разорвал отношения и якобы купил ее молчание. Эти деньги помогли ей стать одним из ведущих модельеров Франции.

От этой связи родился ребенок Пьер-Эдуард (отец Франсуа). По французской традиции принято давать в качестве второго христианского имени имя отца. Графто ознакомился с документами бюро семейных записей в Париже и обнаружил, что его бабушка не указала имя отца в свидетельстве о рождении. По официальной информации Эдуард VIII умер в 1972 году бездетным.

Источник фото: Facebook / Francois Graftieaux / Франсуа Графто

Эдуард VIII — любопытная историческая личность. Он правил с конца января 1936 по декабрь того же года и отрекся от престола ради свадьбы с разведенной американкой Уоллис Симпсон. По закону тех времен, король являлся главой англиканской церкви, которому запрещен брак с лицом, ранее состоявшим в браке. В итоге Эдуард VIII получил титул герцога Виндзорского, а королем стал его младший брат — отец Елизаветы II Георг VI.

У 73-летнего Графто нет своих наследников. По его словам, его интересует лишь восстановление справедливости, а не деньги и титулы. Говорит, что хочет пролить свет на «величайший королевский секс-скандал в истории».

Еще одним доводом Графто является подарок его бабушке от Эдуарда VIII — бриллиантовый браслет от Van Cleef and Arpels и часы. Похожие часы ранее приналежали герцогине Виндзорской Уоллис и были проданы на аукционе в 2011 году за 286 тысяч фунтов.