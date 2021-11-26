Новый мост под Архангельском простоял 2 месяца вместо 50 лет. Технологии не прошли проверку льдом

Новый понтонный мост через Емцу сломался в Архангельской области. Переправу открыли минувшим летом в деревне Сельцо. Подрядчик уверял, что сооружение прослужит минимум 50 лет, но шедший по реке лед разрушил его на две части. Стоимость моста составляла 20 миллионов рублей. Из-за аварии изолированными оказались жители пяти деревень.

Когда и почему построили новый мост

Мост в деревне Сельцо построило АО НПК «Химпроминжиниринг». Представители подрядчика сообщили, что конструкция моста состоит из полимерных модульных понтонов «ЮМАТЕКС».

Новое наплавное сооружение возвели эти летом и открыли в сентябре после того, как произошел разрыв креплений понтонного моста, который прослужил здесь 40 лет.

Наплавное сооружение связывало трассу Емецк — Сельцо и Зарека — Рипалово, обеспечивая транспортное сообщение с большой землей населенных пунктов, где живут более двухсот жителей. Еще почти у полутора тысяч горожан там расположены дачи.

От Емецка до Сельца две части нового моста отбуксировали против течения реки двумя маломерными судами. Потом половинки наплавного сооружения соединили аркой для прохода моторных лодок.

Представители «ЮМАТЕКС» заявили, что срок службы изделия составляет более 50 лет.

«Композитный понтон не требует спецтехники для монтажа, проявляет стойкость к агрессивным средам, не корродирует, держит открытый огонь, сохраняет эксплуатационные характеристики при температурах от -60 градусов до +70 градусов», — отчитались после открытия в пресс-службе компании.

Помимо этого там указали на то, что экономический эффект при использовании композитных понтонов доходит до 51% при сопоставлении общей сметы производства и монтажа понтонной системы.

Но не прошло и трех месяцев, как мост оказался разрушенным.

Не прошел проверку льдом

ЧП произошло 23 ноября. По словам местных жителей, переправу разрушил шедший по Емце лед. После этого его пролеты оказались на двух противоположных берегах реки. У жителей населенных пунктов Мякурье, Пешемское, Рипалово, Усть-Мехреньга и Погост в итоге не осталось связи с внешним миром. Местное издание 29.RU уточнило, что стоимость разрушенного моста составляет 20 миллионов рублей.

После аварии рядом с мостом решили сделать зимник для проезда между деревней Меландово и поселком Пешемское. По словам главы района Натальи Большаковой, сегодня на месте происшествия уже побывали представители подрядчика. После этого прошло совещание в администрации.

«У подрядчика есть обязанности и намерения устранить аварийную ситуацию, восстановить мост. Они берут вот эти ближайшие два дня на установление причин, поиск решений и формирование плана мероприятий со сроками по восстановлению наплавного моста. В понедельник мы связываемся по видеосвязи, он нам докладывает о своих планах о просьбах помочь тяжелой техникой. Уже сегодня они там работают — бригада из четырех человек», — сказала она в комментарии местному паблику «Холмогорская жизнь».

Большакова уточнила, что накануне на зимнике работали бульдозер и колесный трактор. Продолжить работу планировалось, если сегодня ночью будет мороз. Но, как подчеркнула чиновница, уже в пятницу там можно было проехать на высокопроходимой технике.

«Очень ждем, что мороз все-таки будет и мы допланируем это дорожное полотно до конца», — добавила она.

Что будет с продуктами и медпомощью

По словам Большаковой, последний раз развозная торговля проходила в отрезанных от большой земли деревнях в понедельник, то есть это до аварийной ситуации, но жители сами попросили приехать в следующий раз через неделю, потому что у них все есть.

«В этих пяти деревнях зарегистрированы около 120 человек, но по факту проживают не больше 50. Понятно, что мы можем только официальными данными оперировать. В Пешенском есть магазин. Предприниматель переписал нам все продукты и товары первой необходимости. На сегодня там запас достаточный», — уточнила она.

Глава района добавила, что в случае необходимости жителям будет оказана медицинская помощь.

Разрушенный мост проверит СК

После появления в СМИ и соцсетях сообщений о ЧП с разрушенным мостом к ситуации решил подключиться Следственный комитет. В региональном СУ СК РФ сегодня сообщили, что начали проверку этой информации.

«Вчера в одной из социальных сетей была размещена информация о том, что в деревне Сельцо Холмогорского района шугой сорвало понтонный мост через реку Емца, в результате чего несколько населенных пунктов оказались изолированными», — сообщили в пресс-службе.

Теперь следственные органы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу выясняют обстоятельства произошедшего. В ходе проверки они дадут оценку работе компании, которая устанавливала мост. По итогам будет принято процессуальное решение.

По данным 29.RU, проверку проводит и региональное Министерство транспорта.