Новый метод борьбы с недоливом бензина столкнется с проблемами. Но есть способ избежать обмана

Некоторые российские заправки грешат тем, что наливают в баки автомобилистов меньше бензина, чем было оплачено. С этим решили начать бороться и планируют разрешить Роспотребнадзору устраивать контрольные закупки тайными покупателями. Тех вооружат специальными приборами, фиксирующими точные цифры. Пора ли мошенникам бояться и так ли страшен недолив бензина?

Отвечает Сергей Смирнов,

автоюрист и руководитель отдела расследований журнала «За рулем»

Недоливы, наверное, случаются. Но речь идет, скорее всего, об одиночных АЗС. Они не сетевые, так называемые вертикально интегрированные компании, и достаточно серьезные. Но и там встречаются единичные случаи, когда недоливают. Однако, если недоливают, то совсем немного, потому что совсем откровенно этим заниматься, на сегодняшний момент, себе дороже.

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Возможно ли такое технически? Наверное, да. Здесь опять же, что мешает электронику настроить таким образом, что наливая литр, она будет показывать — налили на 100 грамм больше топлива.

Конечно, это сейчас контролируется, потому что здесь идет контроль непосредственно собственника. Если речь идет о сетевой компании, созданной по франшизе, то, конечно, владелец франшизы строго контролирует деятельность всех своих клиентов, которые под его маркой торгуют топливом. Все репутационные риски потом сказываются на нем.

Во-вторых, есть Роспотребнадзор, но он не может просто так проверять деятельность хозяйствующих субъектов, как у нас это модно говорить. Для проверки бизнеса необходимо обращение какого-то пострадавшего потребителя. Потребитель же, в большинстве своем, обратит внимание на недостаток бензина, если ему явно недолили литров пять из-заявленных и это уже очевидно. Если не хватает 500 грамм — он на это физически не обратит внимания, так уж устроена топливная система транспортных средств. Она не может померить с точностью до грамма.

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Проверка надзорными органами могла бы сократить количество преступников или мошенников, которые этим уже занимаются. Но на сегодняшний момент, с точки зрения законодательства, просто так без заявления нельзя прийти и проверить АЗС. Нужно предупредить: «Друзья мои, мы к вам приезжаем завтра с проверкой, предоставьте нам все необходимые документы». Владелец АЗС говорит: «Окей, приезжайте» и к этому моменту там все работает уже идеально. Проверяющие уехали и делай с этой заправкой все, что хочешь.

Потом многие считают, что их недостаточно заправили, а на самом деле они забывают, что бак имеет свойство расширяться или сужаться в зависимости от погоды. Еще есть достаточно большой топливопровод, поэтому многие удивляются, если заявлено 50 литров, то почему туда входит 51 литр. Бывает и такое. Сейчас баки не железные, а созданы из специальных пластиковых полимерных материалов, поэтому погода может влиять на размер. Расхождения не большие, но тем не менее они есть.

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Все что касается аппаратуры, если она настроена нормально, я говорю про ТРК и раздаточные комплекты, то погрешность может быть, но минимальная. Если владелец заправки или какие-то другие лица в сговоре решили: «А давайте-ка заработаем на этом», то у них такая возможность имеется. Хотя, как говорят производители современных электронных ТРК, это физически невозможно.

Много чего говорят: сайты невозможно взламывать и защита 100%, но все равно все это происходит. Любая электронная начинка может быть взломана специально обученным человеком.

Самый простой способ победить в драке — не ввязываться. Об этом знают абсолютно все, поэтому совет такой: пользуйтесь только проверенными АЗС крупных сетей. Если вдруг у вас есть какое-то подозрение на сетевую заправкой, то это не говорит, что они все обманывают. Просто исключите заправку из своего списка и заправляйтесь у этой же сети, но уже на другой станции.