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    10 августа 2022, 22:22

    Новый метод борьбы с мошенниками ударит по банкам и их клиентам

    Депутат Госдумы Аксаков заявил, что новый метод борьбы с мошенниками ударит по простым людям

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    Центробанку РФ предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей. Деньги снова «оживут», как только пользователь пройдет дополнительную идентификацию, сообщили «Известия». Инициативу выдвинули в рамках борьбы с мошенниками. Однако на деле ничего, кроме лишних нервов новый это не принесет, рассказал «360» председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

    Женщина с банковской картой и телефоном на фоне денег

    Далее — прямая речь политика.

    Новые очаги напряжения не нужны

    Это неожиданная инициатива и, честно говоря, вызывает сходу отрицание. Кроме лишней нервозности на рынке и дополнительных затрат для контроля тех же кредитных организаций, которые лягут на потребителей финансовых услуг, ничего не добавится.

    Допускаю, что кто-то осуществляет мошеннические действия по уходу от налогообложения, и это решили пресечь с помощью такой инициативы. Однако сейчас не лучшее время для таких действий: в принципе, люди уже привыкли к подобным банковским операциям и нормально ими пользуются.

    Учитывая тот факт, что сегодня многие россияне и так испытывают нервозность из-за новостей, создавать новые очаги напряжения неправильно. Это непрактично и даже политически вредно

    Анатолий Аксаков

    председатель Комитета ГД по финансовому рынку.

    Сейчас, в принципе, есть уже база данных по тем, кто способствовал мошенническим операциям. Она довольно большая, ведь когда деньги списываются со счета какого-то гражданина, они переводятся на счет другого человека, потом третьего и так далее — целая цепочка. Все ее фигуранты идентифицированы, поскольку счета в банках принадлежат конкретным лицам.

    Новый метод борьбы с мошенниками ударит по банкам и их клиентам | Изображение 1Источник фото: freepik.com

    Нужно работать именно по этим мошенникам: не давать им возможность автоматически снимать деньги со счета, либо переводить дальше. Если они хотят снять деньги, пусть приходят в банк с паспортом. На мой взгляд это более эффективная мера. Тем более, что она уже подкреплена конкретной информацией: соответствующие лица замешаны в несанкционированных списаниях либо переводах денег.

    Могу сказать, что крупнейший российский банк как-то одновременно заблокировал тысячи счетов таких лиц. От них не поступило ни одной жалобы! Это говорит, что мошенники уже однозначно понимали: их выявили и жаловаться тут не на что, за свои неблаговидные дела нужно отвечать.