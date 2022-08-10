Новый метод борьбы с мошенниками ударит по банкам и их клиентам

Центробанку РФ предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей. Деньги снова «оживут», как только пользователь пройдет дополнительную идентификацию, сообщили «Известия». Инициативу выдвинули в рамках борьбы с мошенниками. Однако на деле ничего, кроме лишних нервов новый это не принесет, рассказал «360» председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Далее — прямая речь политика.

Новые очаги напряжения не нужны

Это неожиданная инициатива и, честно говоря, вызывает сходу отрицание. Кроме лишней нервозности на рынке и дополнительных затрат для контроля тех же кредитных организаций, которые лягут на потребителей финансовых услуг, ничего не добавится.

Допускаю, что кто-то осуществляет мошеннические действия по уходу от налогообложения, и это решили пресечь с помощью такой инициативы. Однако сейчас не лучшее время для таких действий: в принципе, люди уже привыкли к подобным банковским операциям и нормально ими пользуются.

Учитывая тот факт, что сегодня многие россияне и так испытывают нервозность из-за новостей, создавать новые очаги напряжения неправильно. Это непрактично и даже политически вредно Анатолий Аксаков председатель Комитета ГД по финансовому рынку.

Сейчас, в принципе, есть уже база данных по тем, кто способствовал мошенническим операциям. Она довольно большая, ведь когда деньги списываются со счета какого-то гражданина, они переводятся на счет другого человека, потом третьего и так далее — целая цепочка. Все ее фигуранты идентифицированы, поскольку счета в банках принадлежат конкретным лицам.

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Нужно работать именно по этим мошенникам: не давать им возможность автоматически снимать деньги со счета, либо переводить дальше. Если они хотят снять деньги, пусть приходят в банк с паспортом. На мой взгляд это более эффективная мера. Тем более, что она уже подкреплена конкретной информацией: соответствующие лица замешаны в несанкционированных списаниях либо переводах денег.

Могу сказать, что крупнейший российский банк как-то одновременно заблокировал тысячи счетов таких лиц. От них не поступило ни одной жалобы! Это говорит, что мошенники уже однозначно понимали: их выявили и жаловаться тут не на что, за свои неблаговидные дела нужно отвечать.