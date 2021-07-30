Новый метеорит нашли ученые под Казанью. Находка может рассказать о рождении Солнечной системы

Студентка Казанского федерального университета (КФУ) Клавдия Петренко обнаружила на Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения. Находка привлекла ученых необычайно плотными микровключениями. Они исследовали микросферы и микрочастицы, содержащиеся в гипсовой породе.

В работе исследователей, опубликованной в SpringerLink, сказано, что возраст найденного образца может превышать 270 миллионов лет. Предварительно изучение состава показало, что основным компонентом является железо.

Источник фото: пресс-служба Казанского федерального университета (КФУ).

Как сообщил доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров, ученые пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис. Скорее всего, речь идет о метеорной абляции, процессе разрушения поверхности метеорного тела при движении в атмосфере.

«Ученые предполагают, что метеорное тело подверглось разрушению при движении в атмосфере, произошедшем над исследуемой территорией 272,95 миллиона лет назад», — сказано в релизе КФУ.

Тонны метеоритов

Месторождения полезных ископаемых являются уникальными источниками находок метеоритов. Как сообщил «360» геолог, кандидат технических наук Станислав Завацки, каждый год их обнаруживают сотни тонн.

«Трудно сказать, есть ли от этой находки польза. Ведь пока не найдена никакая органика. Химические находки — предсказуемы. Структура — тоже. Некоторые говорят, что есть метеориты, которые прилетели к нам с Марса или из других солнечных систем. Но я считаю, что надо быть все-таки более осторожными в таких выражениях, поскольку очень трудно подтвердить или доказать обратное. Пока идет сбор информации. Все остальное — смелые гипотезы и догадки. Нет четкой теории», — сообщил эксперт.

По его словам, благодаря таким находкам можно узнать, как зарождалась Солнечная система.

«Если это метеорит, который доказательно был в ней. Пришел из пояса астероидов, который есть между Марсом и Юпитером. О метеоритах из пояса Койпера или облака Оорта, расположенных на краях Солнечной системы, мы не можем сказать, что это точно наши. Они могут быть перехвачены из другой солнечной системы», — резюмировал Завацки.