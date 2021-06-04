Новый Карабах? Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась. Это квинтэссенция многолетнего конфликта двух стран и народов, считают политологи. Они же отмечают, что все это может перерасти во второй Карабах, куда вмешиваться опять-таки придется России.

Об обострении ситуации на границе сообщили РИА «Новости» в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы.

«Таджикская сторона <…> 4 июня 2021 года около 03:00 ночи начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом в глубь территории Кыргызской Республики до тысячи метров», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что с тех пор обстановка остается напряженной. Таджикский контейнер оставили и отошли на 600 метров. Также, по данным пресс-службы, со стороны Таджикистана «наблюдается скопление военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике».

«С киргизской стороны принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей сторон, однако пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки», — отметили в ведомстве.

После этого подразделения погранслужбы Киргизии перешли на усиленный вариант несения службы. Представитель правительства Киргизии подчеркнул, что таджикская сторона нарушила ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на госгранице, что не соответствует «добрососедским и дружеским отношениям».

Договоренностей стороны достигли после конфликта между жителями приграничных районов на водозаборе «Головной». Произошло это 29 апреля. Тогда стычки переросли в вооруженное противостояние, которое продолжалось более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около двухсот — пострадали. Таджикистан сообщил о 19 умерших и 87 раненых. Более трехсот домов и других объектов оказались разрушенными. В итоге все военные из Таджикистана покинули киргизскую территорию лишь 1 мая.

«Конфликт не решен»

Ситуация обострилась, так как после стычки на водозаборе конфликт не был решен. Об этом в разговоре с «360» рассказал независимый политолог, социолог Марс Сариев.

Ситуация на границе остается напряженной. Конфликт до конца не решен. Провокация, которую таджикская сторона сейчас устроила… <…> Это тоже разведпризнак того, что они намеренно идут на провокацию Марс Сариев.

«Возможно, таджикская сторона заинтересована в дестабилизации отношений двух стран, потому что сейчас Киргизия полностью блокировала все маршруты Таджикистана — как авиа, так и транспортные. И сельхозпродукция Таджикистана не проходит через границу Киргизии в Россию», — отметил Сариев.

Также появились неудобства и для мигрантов, которые раньше пересекали границу с Киргизией на пути в Россию. Все это породило напряженность внутри таджикского общества. Такая провокация может помочь руководству Таджикистана решить внутренние проблемы.

«Здесь очень большая геополитика»

«В результате этой блокады геополитически ситуация получается очень интересная. Контрольно-пропускной пункт „Карамык“ — единственный транспортный путь, который не проходит через высокие горы. Это единственный долинный путь выхода на Кашгар, в Китай. Второй такой же путь — Хоргос, через Казахстан. Больше нет. Поэтому Таджикистан заинтересован именно в том, чтобы пробить коридор в Китай, Кашгар, и Душанбе. <…> Здесь очень большая геополитика», — пояснил Сариев.

Он подчеркнул, что этим коридором интересуется и китайская сторона. Собеседник «360» также не исключает заинтересованность США, которые могут попытаться склонить Таджикистан на свою сторону. В этом плане Россия очень напряженно работает с таджикской стороной.

Американцам очень важно закрепиться в Таджикистане. Очень такой большой клубок. Начинается большая игра в Центральной Азии. Думаю, что очень большая вероятность эскалации конфликта. Может опять вспыхнуть противостояние. <…> Это может превратиться во второй Карабах. <…> Россия может быть вынуждена ввести войска. <…> Ситуация на Южном Кавказе зеркальна ситуации между Киргизией и Таджикистаном Марс Сариев.

«Непростая ситуация была все время»

Между Киргизией и Таджикистаном непростая ситуация сложилась давно. Об этом «360» напомнил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.

«Между Киргизией и Таджикистаном непростая ситуация была все время. Тот конфликт, который случился некоторое время назад — это квинтэссенция тех сложных территориальных противоречий, которые существуют между двумя странами и между двумя народами», — пояснил политолог.

Во многом виной всему большое количество анклавов. В результате, граница проходит очень своеобразно. На это «360» указал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Едешь по территории Киргизии, потом — Таджикистана, потом… Провести демаркацию границ очень сложно само по себе, поэтому такие конфликты периодически возникают. <…> Они будут. Вырастут ли они до масштаба Нагорного Карабаха? Думаю, все-таки нет», — заключил он.