Новый год уже близко. Чувствуете?

«Снега нет, но есть пихта. Жалко не пахнет, но зато не осыпается. Скоро Новый год, короче», — всплыла напоминалочка в новостной ленте. И «360» тоже спешит сказать, что через девять дней придет Дед Мороз с мешком подарков. Если вы еще не танцуете под Jingle Bells, попробуем настроить вас на волну добра.

«Я, конечно, ни на что не намекаю, но скоро Новый год», — пишут в Twitter.

Конечно, можно жаловаться на совсем не новогоднюю погоду...

Но главное помнить: Новый год — это не только пушистые снежинки за окном. Это еще и елка, украшенный дом, близкие и друзья рядом, вера в чудо. Не знаем, как вы, но мы выбираем собачку справа:

Закупитесь мандаринами! Может, и банальное предложение. Но когда соломенная корзинка наполнится этими цитрусовыми, праздник автоматически придет в дом. Посмотрите видео. Чувствуете запах? И звук включите, пожалуйста!

Елочка — главный символ Нового года. Но не всегда в споре должны участвовать настоящая и искусственная. Расширяем список с конкурсантами баттлов. Как вам такой вариант?

Не можем не вспомнить любимые шутки про холодильник в канун Нового года. Вечное мамино: «Не трогай! Сгущенка-икра-картошка-оливки-помидоры на Новый год!». И как бы вы ни проголодались, плакаты «Борща!» и «Хочу есть!» не помогут. Это все равно на Новый год. Потерпите, разве мы не говорили, что девять дней осталось?

Да-да, мама и холодильник сейчас заодно. Сопротивления бесполезны, как видите.

Поэтому можем предложить вариант простого блюда — и в приготовлении, и в ингредиентах. Так еще и бюджетно. И по-праздничному. Не благодарите! Обещаем, обратную сторону кухни никому не расскажем.

А еще можно сделать заначку у себя в комнате — сладкого. Настоящее хюгге! В Новый год можно. Просто не забывайте шведскую мудрость — «лагом», то есть «не слишком много и не слишком мало».

Традиция, которую часть вспоминают наши мамы. Почему бы не разрисовать окна? Так можно «пригласить в дом» Деда Мороза, Снегурочку или снежинки. Или Олафа — веселого музыкального снеговика из мультфильма «Холодное сердце». Тем более сейчас вышла вторая часть, будьте в тренде.

Как вариант, добавьте в плейлист песню Show Yourself Идины Мензел.

Для любителей киносаги «Властелин Колец» праздничная полезная подсказка. Включайте вторую часть — «Властелин колец: Две крепости» — 31 декабря, в 21:13. Причем важно отсчитать еще и 19 секунд. И тогда вы войдете в Новый год не только под бой курантов, но и со словами короля Теодена: «Итак, он начинается».

Надеемся, что теперь вы больше так не думаете: «Новый Год — это, когда все по-прежнему, но с гирляндой».

Пусть ваше настроение будет полным «джинглбеллс»!

P. S. А это милые картиночки в качестве бонуса.