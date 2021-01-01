Как отмечают Новый год по всему миру: вид с уличных камер

Новый год наступил уже во многих странах и городах. Несмотря на пандемию, люди радуются празднику. Из-за коронавируса на улицах не так многолюдно, как обычно, однако жители умудряются отмечать главную ночь года даже в таких условиях. «360» ведет трансляцию из разных уголков мира.

Впервые за многие годы Новый год проходит без традиционных массовых гуляний. Из-за пандемии коронавируса в разных странах ввели различные ограничения, чтобы не допустить резкого всплеска распространения инфекции. Власти закрыли рестораны, клубы, парки и катки, а также отменили массовые мероприятия, которые так любят не только дети, но и взрослые.

В результате большинство людей решили отпраздновать главную ночь года дома — в семейном кругу или в гостях у друзей. Некоторые рискнули и отправились за границу, однако и там столкнулись с ограничительными мерами. Например, Турция запретила не только жителям, но и гостям страны в новогоднюю ночь выходить на главные улицы и площади городов. В отелях также ужесточили противоэпидемические меры — там запретили проводить развлекательную программу с 31 декабря по 4 января.

Несмотря на ограничительные меры, улицы и площади городов в разных странах мира пропитаны новогодним настроением — их традиционно украсили к Новому году. На камерах видно, что площади сияют разноцветными огнями, витрины магазинов привлекают яркими красками, а огромные нарядные елки и светящиеся инсталляции радуют глаз.