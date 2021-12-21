Новый год без травм и болезней. Как собрать аптечку перед праздником

Новый год — самый долгожданный праздник, но он может обернуться болезнями и травмами, а нужного препарата, как назло, не окажется под рукой. Помимо украшений дома и подготовки блюд стоит заготовить аптечку из лекарств и средств первой помощи. «360» узнал, что стоит положить в нее.

Пережить застолья

Бич Нового года — это переедание, поэтому врачи советуют запастись ферментами, например, теми, которые содержат действующее вещество панкреатин, или «Мезимом». Врач высшей категории Лариса Алексеева посоветовала тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ, выпивать перед застольем эти препараты, а также блокаторы соляной кислоты, например «Омез».

Вторая частая проблема новогодних праздников — слишком большое количество алкоголя и похмелье, поэтому стоит запастись растворимым аспирином. Алексеева напомнила, что при приеме алкоголя кровь густеет, поэтому аспирин будет полезен. Большое количество спиртного может также вызвать обострение цистита, уретрита и заболеваний, передающихся половым путем.

После новогодней ночи можно столкнуться с отравлением, поскольку приготовленная еда может начать портиться спустя три часа, когда в ней начнут образовываться бактерии.

«Надо иметь препараты против диареи и сорбенты. Рекомендую энтеросгель, фильтрумы, активированный уголь — это всегда должно быть в нашей аптечке», — рассказала специалист.

Другая опасность — аллергия от обилия новогодних деликатесов на столе. Чтобы справиться с аллергической реакций, врачи рекомендуют иметь в аптечке антигистаминные препараты.

Травмы после праздника

Активное празднование Нового года может обернуться кошмаром для гипертоников или даже привести к сердечному приступу. Лариса Алексеева посоветовала включить в свою аптечку проверенные временем лекарства — валидол и нитроглицерин.

Некоторые будут смеяться и говорить, что это старье, но это то, что было всегда. При сердечном приступе, конечно, будут вызывать скорую помощь, но валидол и лекарства на основе глицерина являются препаратами первого действия и должны быть в каждой аптечке Лариса Алексеева.

Новогодние каникулы, особенно празднования на улице, могут принести к травмам и ожогам. На такой случай Елена Соломатина посоветовала иметь при себе перекись водорода и хлоргексидин для обработки ран. В аптечку стоит добавить пластыри, йод и зеленку.

После праздника также могут остаться ожоги, особенно если в новогоднюю ночь решили зажечь бенгальские огни. Первая помощь при ожогах — это наложение специальных противоожоговых салфеток или стерильных салфеток.

«Нужно иметь бинт, стерильные пластыри, которые уже идут с готовыми повязочками. Если вдруг у вас появится рана, то ее придется быстро заматывать, поэтому нужно иметь при себе стерильную вату и марлю. Обязательно нужно иметь при себе обезболивающее и жгуты, если раны стали крупными», — отметила Соломатина.

Зачастую выходные после Нового года не обходятся без катаний с ледяных горок всей семьей. Специалисты посоветовали брать с собой шины на случай, если кто-то сломает ногу, чтобы зафиксировать конечность, и косынку, если случился перелом руки.

Долгое пребывание на улице также может спровоцировать простуду, поэтому специалисты советуют иметь при себе антисептические средства для рассасывания или для орошения горла.