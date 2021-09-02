Новый геополитический треугольник на подходе. Что может объединить Россию, Индию и Японию

Индия задумалась о создании нового геополитического союза. На предстоящем ВЭФ-2021 власти хотят организовать трехстороннюю встречу представителей Индии, России и Японии. По мнению экспертов, такое партнерство может принести большой экономический успех.

Власти Индии задумались об усилении Индо-Тихоокеанского региона через партнерство с Россией и Японией. Об этом сообщила Hindustan Times. Первые шаги Индия попытается предпринять на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Цели Индии

У Индии уже есть прочные связи как с РФ, так и с Японией. Для чего же ей нужно это объединение? Индию, как и Японию, смущает активное сближение России с Китаем. Это ее попытка сместить фокус российского правительства на себя.

По словам политолога и независимого аналитика Сергея Станкевича, Индия видит, что сотрудничество России и Китая приобретает черты военно-политического союза. А у Индии есть незакрытый территориальный спор с Китаем. Более того, из-за происходящего в Афганистане Россия начала поддерживать тесное общение с еще одним ее противником — Пакистаном.

«Эти вещи тревожат Индию, и она хочет противопоставить этим тревожным трендам активизацию сотрудничества с Россией», — сказал собеседник «360».

К тому же здесь работа будет идти не с нуля. Отношения двух стран часто описывают как «всепогодные» и проверенные временем. Сегодня они в значительной степени подкрепляются оборонными связями. К тому же Индия тесно сотрудничает с Россией в вопросе добычи нефти.

Помимо оборонных связей и Индо-Тихоокеанского региона, Индия и Япония также могут работать с Россией в Арктике, где она занимает непревзойденное положение благодаря географическому расположению и инфраструктуре — как существующей, так и разрабатываемой на российском Дальнем Востоке и вдоль Северного морского пути.

Цели Японии

С Индией все понятно, но почему в эту историю оказывается втянута еще и Япония? Помимо территориальной близости японские власти также не хотят видеть сближения России и Китая. Более того, Япония возлагает большие надежды на использование Северного морского пути и Транссибирской магистрали для отправки товаров в Европу. Переправка по Суэцкому каналу занимает от 57 до 62 дней, в то время как использование российского маршрута сократит ее до 20-27 дней. Соответственно, расходы Японии будут снижены примерно на 50%.

Индия также вложила значительные средства в экономику Дальнего Востока России и теперь стремится координировать эти усилия с Японией.

Выгода для России

Для Японии и Индии подобное сотрудничество с Россией будет очевидно выгодным, но есть ли в этом толк для России? Обе страны состоят в Четырехстороннем диалоге по безопасности, куда также входят Австралия и США. Страны, с которыми Россия, мягко говоря, не ладит.

Гендиректор Российского совета по международным делам и политолог Андрей Кортунов также напомнил, что до этого Индия и Япония разработали концепцию Индопацифики. Это концепция единого Индо-Тихоокеанского региона, где была бы свобода судоходства и открытые транспортные коридоры. Данный проект сначала косвенно, а затем все более очевидно был направлен против интересов Китая.

«У нас традиционно считается, что Индопацифика — это американское орудие для сдерживания Китая, поэтому Россия всегда выступала против. Я думаю, что индийцы хотят вместе с японцами показать, что эта концепция, в общем, может быть интересна России, что это не американское изобретение», — отметил эксперт.

Конечно, в Китае такое трехстороннее сотрудничество не вызовет радости, а Россия вряд ли захочет провоцировать острую реакцию с той стороны. Тем более две страны связывают тесные экономические отношения, но о чем-то с Японией и Индией договориться мы бы могли.

По мнению Кортунова, в этих многосторонних отношениях было бы интересно задействовать Дальний Восток. Там можно нарастить выгодные проекты. Станкевич и вовсе уверен, что из треугольника Россия — Индия — Япония может получиться сильная комбинация.

«Возьмите Японию, являющуюся одним из технологических лидеров мира, добавьте к ней возможности Индии по организации массовых производств современных, а сверху накиньте российские ресурсы. Получится интересный треугольник», — заявил политолог.

Если треугольник состоится, то России обязательно нужно идти в него, но и не забывать о разумной сдержанности. Например, не пытаться заработать новые союзы ценой старых.

Сложности с Японией

Еще один важный элемент данного треугольника — это территориальный спор по Курильским островам между Россией и Японией. Конфликт так и остался неразрешенным.

По мнению Кортунова, спор действительно накладывает отпечаток на все другие аспекты отношений с Японией. Иногда даже тормозит сотрудничество в тех сферах, которые не имеют никакого отношения к этому. Однако на территории Азии очень много подобных конфликтов — и ими никого не удивишь. Данный спор — это препятствие, но не полная блокировка всех возможностей по улучшению отношений.

Станкевич добавил, что Россия в целом всегда открыта к работе с Японией. Здесь проблемы могут быть только с японской стороны. Но тут на помощь как раз и приходит Индия, которая может стать посредником в отношениях двух стран.