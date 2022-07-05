Новый фонд вместо старых двух. Что объединение ПФР и Фонда соцстрахования значит для россиян, их пенсий и пособий

Госдума приняла закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования (ФСС) в один Социальный фонд. Такая оптимизация должна позволить сэкономить расходы на содержание аппарата, движимое и недвижимое имущество. В Минтруде заявили, что эти средства пустят на повышение пенсий. Мы разобрались, о каких суммах может идти речь и чего ждать россиянам от этих перемен.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с «360» обратил внимание, что после окончательного появления единого Социального фонда отчисления из зарплат россиян тоже станут единой суммой.

«Общий процент будет, он как и был, так и останется, это 22% пенсионных и, по-моему, 2,1% на соцстрахование. В процентном соотношении общая сумма налогообложения как была, так и останется. То есть это Пенсионный фонд плюс социальное страхование и плюс медицинское страхование. Общая сумма будет та же самая», — объяснил он.

В чем смысл слияния?

Комментируя заявление замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова о том, что сэкономленные от слияния фондов средства пойдут на повышение пенсий, Рязанский уточнил, что речь в данном случае не идет о каких-то действительно больших суммах.

«Я не думаю, что это суммы очень большие. Дело в том, что от общего бюджета ФСС сумма затрат на содержание составляла меньше одного процента, поэтому ждать прибавления к этим суммам большим — почти 12 триллионов рублей да плюс триллион ФСС — частички, которая меньше одного процента, не ради этого делается это слияние», — сказал сенатор.

При этом он подтвердил, что социальные пособия действительно повысятся. По его словам, этого можно ожидать за счет того, что изменится налогооблагаемая база. В Социальном фонде предельные суммы будут выше, чем сейчас в ФСС.

И, таким образом, ожидается пополнение фонда за счет более высоких взносов. Повысятся выплаты, связанные с рождением ребенка, пособия по уходу за ребенком, больничные Валерий Рязанский.

Само объединение этих фондов займет два года. За это время, по словам Рязанского, можно не опасаться, что повышение выплат съест инфляция. По его мнению, экономия, которая образуется от этого слияния, не столь существенна. Важно другое, а именно создание практически единой цифровой платформы, на которой работают все социальные фонды.

«По большому счету те вложения, которые были сделаны в создание цифрового контура, они для чего-то делались, правильно? Для того, чтобы уменьшить количество ручного труда, убрать параллельные функции, но и в конце концов сократить количество помещений управленческого аппарата. Но, еще раз говорю, это не самоцель», — подчеркнул сенатор.

Рязанский добавил, что уже назрела необходимость упростить жизнь тем же работодателям. Теперь им не надо будет заниматься проверкой расчетов по каждому фонду отдельно. Слияние упростит и систему налогообложения. Так что административный смысл принятия этого решения тоже есть, уточнил он.

Насколько вырастут пособия

Вместе с основным законом Госдума приняла и поправки в Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы и другие законодательные акты. Согласно им, с 2023 года будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В Минтруде подсчитали, что к 2025 году их максимальный размер вырастет в 1,5 раза.

«С введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами», — пояснил он.

Новый Социальный фонд начнет работать 1 января 2023 года. После объединения фондов россияне продолжат получать выплаты в установленные сроки.

Как уточнил ТАСС, для основной категории плательщиков страховых взносов сохранится совокупный тариф в 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы. Льготные категории плательщиков страховых взносов объединят в три группы, для которых льготные ставки взносов составят 15, 7,6 и 0% соответственно.

По подсчетам РИА «Новости», если к 2025 году пособия, как планируется, вырастут в полтора раза, то максимальный размер пособия по уходу за ребенком может составить 57,4 тысячи рублей, пособие по беременности за 140 дней вместо 435,9 тысячи рублей составит 660,9 тысячи рублей, а максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности при стаже от восьми лет подрастет до 143,5 тысячи рублей.