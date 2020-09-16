Пачка по 140. Россияне заплатят за новый акциз на табачную продукцию

К 2021 году Минфин РФ планирует в очередной раз увеличить акциз на сигареты, причем сразу на 20%. Эксперты уверены, что это неминуемо скажется не только на ценах на табачную продукцию, но и на доле черного рынка.

Министерство финансов предложило повысить ставку акциза на табачную продукцию в новом проекте поправок в Налоговый кодекс. С помощью этой меры в ведомстве хотят компенсировать расходы бюджета, связанные с последствиями пандемии. К 2021 году Минфин хочет поднять акциз аж на 20%, до этого повышение ставки должно было составить всего 4%.

Компенсировать не получится

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев считает, что такой ход не даст государству дополнительного дохода.

«В прошлом году, несмотря на небольшую индексацию, собрали акцизов меньше, чем годом ранее. Здесь будет тот же эффект. Как ни повышай ставки, мы уже уперлись в потолок — просто будет производиться меньше легальной продукции. Ничего компенсировать не получится», — заявил он «360».

Бесперспективной идею считает и вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России Сергей Слипченко. По его словам, такое радикальное и единомоментное повышение ставок табачного акциза поможет только черному рынку сигарет.

В России, к сожалению, растет нелегальный рынок табака. В основном это продукт, который поступает в страну без уплаты акциза из сопредельных государств, таких как Белоруссия. Там минимальная ставка акциза в четыре раза ниже, чем в России Сергей Слипченко.

Максим Королев согласен с тем, что нелегальный рынок табачной продукции успешно подстраивается под все подорожания своего «белого» конкурента. Увеличение акцизов сыграет на руку только контрабандистам, которые могли много потерять из-за закрытия границ на время карантина.

«Последние цифры [доли черного рынка], которые звучали, — это порядка 15,6%. С постепенным налаживанием перемещения через границу, конечно, риск роста черного рынка возвращается. А увеличение цены — это большой стимул для увеличения потока контрабанды», — уверен Слипченко.

Реально уплаченный налог все равно окажется меньше, так как нелегальный рынок будет преобладать над слишком подорожавшим легальным.

«Мера бессмысленная — она даст дополнительный заработок криминальному капиталу, а бюджет ничего дополнительного с этого не поимеет. Странно, что при имеющемся опыте регулирования предыдущих лет у нас такие предложения все еще возникают», — добавил Королев.

Удар по карману курильщиков

При этом, по словам Максима Королева, в России уже несколько лет подряд цены на табачную продукцию стабильно растут — на 20-30% в год, — вне зависимости от того, насколько поднялась акцизная ставка.

«Сейчас цена легальной продукции для курильщиков вырастет сильнее. Но это не очень большая проблема — нелегальный рынок вполне поспевает, предложения идут со всех сторон», — уверен эксперт.

Слипченко добавил, что сегодня акциз на табачную продукцию уже составляет более 60% цены товара.

Если мы говорим про 20-процентное увеличение акциза, то увеличение стоимости средней пачки составит от 16 до 20 рублей. То есть, если сейчас в среднем это 110 рублей, то можно будет говорить про увеличение до 130-140 рублей Сергей Слипченко.

Сами табачные компании видят более мягкий и действенный выход из ситуации. Слипченко объяснил «360», что повышение акциза на 8-10%, особенно разбитое на два года, могло бы более эффективно заполнить дыры в бюджете, появившиеся за время пандемии.

«Это не привело бы к такому взрывному эффекту по ценам и, соответственно, к риску увеличения объема контрабанды», — уверен он.

Пока же окончательного решения о таком резком поднятии ставки на акциз принято не было, это подтвердили в Кремле. Пока инициатива только одобрена комиссией по законодательной деятельности и проходит экспертное обсуждение.