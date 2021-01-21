Новые «ворота» в организм. Открытие китайских ученых поможет с лекарством от ковида

В Китае нашли новый способ, которым коронавирус попадает в организм. Местные ученые обнаружили уязвимый белок — AXL. Он находится в легких человека, регулирует многие физиологические процессы и является легкой мишенью для SARS-CoV-2. Это открытие может помочь создать эффективное лекарство от COVID-19.

«Ворота» для коронавируса

«В этом исследовании мы обнаружили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) специфически взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2. <...> AXL может играть важную роль в распространении вирусной инфекции в дыхательной системе человека», — заявили ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Cell Research.

Фактически АХL — один из нескольких рецепторов клеточной поверхности, используемых вирусами в оболочке для проникновения в клетки. Конкретно этот белок специфически взаимодействует с коронавирусом и способствует инфицированию эпителиальных клеток легких и бронхов. Так АХL становится для SARS-CoV-2 буквально «воротами» в клетки.

По данным китайских ученых, сверхэкспрессия AXL в клетках способствует проникновению SARS-CoV-2 так же эффективно, как и избыточная экспрессия другого белка — ACE2. Ранее специалисты считали его легкой мишенью для коронавируса. Однако потом оказалось, что экспрессия ACE2 в дыхательных путях крайне низкая. Он гораздо активнее в почках и органах пищеварительной системы. Это значит, что вирус может попадать в легкие другим путем. Разницу во влиянии двух белков на заражение пояснил профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

«Оба рецептора способствуют проникновению вируса внутрь клетки. Но именно AXL гораздо более активен в клетках легких и бронхов, его активность коррелирует со степенью поражения клеток коронавирусом, и, возможно, он является основными входными воротами для вируса», — рассказал ученый «Известиям».

Исследование китайских ученых показало, что отключение AXL снижает количество вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека.

«Отключение AXL значительно снижает инфекцию SARS-CoV-2 в легочных клетках H1299 и в первичных эпителиальных клетках легких», — отметили ученые в своей работе.

Помощь для создания лекарств

Полученную информацию можно использовать для создания более эффективных лекарств, уверены в Китае. С этим согласен и Крутовский. По его словам, информация об AXL может оказаться даже более важной для разработки средств, затрудняющих проникновение вируса в организм, чем данные об ACE2, который ранее считали главным проводником SARS-CoV-2.

Если полученные китайскими специалистами данные подтвердят их коллеги из других стран, у ученых появится дополнительное понимание механизма развития новой инфекции. Однако говорить, что АХL для SARS-CoV-2 — единственные «ворота» в легкие и бронхи, пока рано. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Сами китайские исследователи говорят, что, возможно, есть еще какие-либо корецепторы на поверхности клеток и их необходимо дополнительно изучать. Мы точно знаем, что вирус не проникает в организм без ACE2. Судя по выводам, изложенным в статье, в отсутствие AXL вирус может проникать в организм, однако инфекция будет редуцирована», — подчеркнул он.

Именно поэтому, уверены специалисты, важно изучать другие возможные входные пути коронавируса в организм. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире уже зарегистрировали более 96,8 миллиона зараженных. Умерли за время пандемии свыше двух миллионов человек.