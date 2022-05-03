Новые успехи ВС РФ неприятно удивляют Украину и Запад

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге доложил об очередных успехах ВС РФ во время спецоперации на Украине. Новые данные прокомментировал «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его речь.

Сегодняшний брифинг Минобороны в исполнении генерала Конашенкова показал западным партнерам Украины и украинскому режиму, что у России ракеты не заканчиваются. Особенно радует информация о том, что высокоточными ракетами «Оникс» поражены военные ангары, военный аэродром в Одессе. В ангарах хранилось новое вооружение, поступившее со стороны стран блока НАТО. Также были уничтожены — и это очень важно — турецкие беспилотные аппараты, тоже находящиеся в ангарах, «Байрактары», которые еще не успели повоевать. Многие «Байрактары», поступавшие из Турции через одесский порт, не успели выполнить свои боевые задачи. Мы можем говорить о том, что на поле боя остается все меньше хваленых «Байрактаров», которые хорошо себя зарекомендовали в Нагорном Карабахе и были сильно распиарены. Боевые действия на Украине показали, что их характеристики преувеличены. Российская разведка отрабатывает по полной. Мы имеем, судя по всему, полную информацию по всем вероятным и возможным поставкам и о том, когда они будут проходить. Я думаю, что наша разведка уже думает, как уничтожить и туннели на Западной Украине, через которые с территории Польши поступает вооружение.

Хотелось бы отметить, что продолжается уничтожение командных пунктов. Все идет по плану: Россия продолжает планомерно уничтожать как вновь поступающую технику, так и то, что сохранилось для украинской армии. У меня нет сомнений в том, что в ближайшем будущем Украина осознает бесплотность своего сопротивления, а западные партнеры осознают, что незачем тратить деньги на поставки нового вооружения, когда оно даже не успевает поступать в театр боевых действий.

Продолжают сбивать беспилотные летательные аппараты, «Точки-У». Но хотелось бы увидеть, что мы не сбиваем ракеты «Точки-У», а уничтожаем сами пусковые установки, которые еще есть на Украине.

На мой взгляд, каждый день Конашенков дает полный расклад, который продолжает неприятно удивлять как западных партнеров, так и самих украинских военных.