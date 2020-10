Владимир Путин провел ежегодную встречу с дискуссионным клубом «Валдай». Президент порассуждал об устройстве мира в эпоху пандемии и роли России. Иностранные СМИ особенно заинтересовали отношения Москвы и Пекина, нынешнее мироустройство глазами российского лидера и, конечно, участие Владимира Путина в судьбе Навального.

Отношения России и Китая

У ABC вышел большой материал о речи Владимира Путина. Особое внимание издание уделило отношениям Москвы и Пекина. По данным журналистов, глава России дал понять, что они становятся более тесными на фоне растущей напряженности между США и Китаем.

На вопрос во время конференции, возможен ли военный союз между Москвой и Пекином, Путин ответил, что теоретически это вполне возможно, отметили в ABC.

«Россия и Китай приветствовали свое „стратегическое партнерство“, но пока отвергают любые разговоры о возможности военного союза», — говорится в материале.

Как отметили журналисты, Владимир Путин упомянул, что Москва поделилась секретными военными технологиями с Пекином. Это помогло значительно повысить военный потенциал Китая, однако президент не рассказал никаких подробностей, заявив, что информация является конфиденциальной. Глава России добавил, что в будущем можно будет увидеть еще более тесные военные связи между двумя странами.

Мироустройство

Sky News, в свою очередь, выделил другой момент из речи Владимира Путина. В контексте введения Евросоюзом санкций против начальника ГРУ и Fancy Bear из-за кибератаки на бундестаг и Ангелу Меркель издание упомянуло о версии мироустройства, о которой говорил глава России.

«Действия против подразделения в связи с атакой на бундестаг начались после того, как президент России Владимир Путин заявил, что Германия и Китай теперь стремятся к статусу сверхдержав, в то время как влияние США, а также Великобритании и Франции ослабевает», — говорится в материале.

Авторы добавили, что в своей речи на Валдайском форуме Путин заявил, что эпоха, когда США и Россия решали самые важные вопросы мира, ушла в прошлое. И если США не будет готов обсуждать глобальные проблемы с Россией, придется разговаривать с другими странами.

Ситуация с Навальным

Однако самой обсуждаемой в иностранных СМИ стала тема с отравлением Алексея Навального. Так, в The Washington Post вышел материал под заголовком «Путин заявил, что позволил врагу Навальному лечиться за границей».

В статье говорится, что глава России отверг обвинения в причастности Кремля к отравлению лидера оппозиции, заявив в четверг, что лично «позволил своему политическому противнику вылететь в Германию для лечения».

«Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию, не так ли?» — процитировали Путина в издании.

Издание также привело рассказ российского лидера о том, что он дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда Навального за границу для лечения сразу после обращения его жены.

В контексте ситуации с Навальным речь Путина описало также большинство известных западных СМИ: и The Independent, и Euronews, и The Associated Press.

Ранее российский политолог и публицист Наталия Елисеева рассказала «360», что разглядела в речи главы России на Валдайском форуме угрозу.

«Мы видим, так или иначе, изменения в подаче. Если раньше высказывания были конкретно резкие, некоторые даже удивляли, то здесь его тон не менялся, но складывалось ощущение, что он угрожал», — заявила собеседница.

XVII заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходило 20–22 октября в Москве. Темой 2020 года стали «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».