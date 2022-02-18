Новые штрафы начнут действовать с 1 марта. Водителям и владельцам балконов нужно быть осторожнее

С 1 марта россиян ждет ряд новых наказаний. Таксистов и водителей служебного транспорта начнут штрафовать за отсутствие диагностической карты на две тысячи рублей. Наказание также предусмотрели для компаний, которые самовольно остекляют балконы. За неправильный сбор пожертвований и хищения под видом благотворительности также установлен штраф.

Штрафы водителям

С 1 марта 2022 года вступят в силу поправки в КоАп. По ним за езду без диагностической карты автомобилисты получат штраф в размере двух тысяч рублей.

В конце прошлого года обязательный техосмотр для большинства водителей в России отменили. Он остался только для таксистов, водителей общественного транспорта и тех, кто использует автомобиль в служебных целях. Такие категории могут получить штраф за отсутствие техосмотра.

Ряд СМИ написал, что с 1 марта автомобилистов без полиса ОСАГО будут штрафовать, как и прежде, на 800 рублей, а выписывать его будут камеры. Но в ГИБДД опровергли эту информацию. По словам начальника профильного отдела ГУОБДД МВД России Андрея Клименко, для фиксации автомобилей без ОСАГО по камерам нужно стыковать базы данных со страховыми компаниями. А это очень кропотливая и небыстрая работа, написало агентство «Прайм».

С начала весны автомобилистов и тех, кто получает права, будут проверять на регулярное употребление алкоголя и наркотиков. Новое правило коснется водителей, у которых выявляли признаки зависимости: неадекватное поведение, несвязную речь, неустойчивость позы, покраснение лица, тремор рук. Норма затронет и тех, кто хочет получать справку из-за лишения прав за пьяную езду или отказ сдавать анализы.

Штрафы за балконы

С 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила пользования жилыми помещениями от Минстроя. Как и раньше, закон обязует собственника поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, запрещает несанкционированное переустройство и перепланировку квартиры.

Но ключевое новшество — требования к пользованию квартиры не только для обычных собственников, но и для компаний. Юридических лиц могут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей за незаконное переустройство.

К переустройству жилья относится и обустройство балконов. В этом случае общим имуществом считают только плиты, а парапет, козырек, двери, проемы и окна — это частная собственность. Поэтому компании должны проводить остекление балкона и любое другое переустройство в соответствии с муниципальными актами и законами, а также согласовывать свои планы с местными властями.

Требования к пожертвованиям

С начала весны введут новые наказания для НКО, которые занимаются благотворительной деятельностью. Должностным лицам могут выписать штраф от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим придется заплатить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Все это за нарушение требований к ящикам для пожертвования, написала «Российская газета».

Если пожертвования собирают организации или обычные люди, которые не имеют на это права, то их тоже ждет наказание. Компаниям выпишут штраф от 20 до 50 тысяч рублей и конфискуют ящик для пожертвований. Сумму штрафа для физических лиц умножат на пять, при этом она не должна быть меньше трех тысяч рублей.

Такое же наказание предусмотрено за хищение имущества стоимостью менее 2500 рублей с помощью ящика для пожертвований.