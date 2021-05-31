Новые штрафы для водителей упорядочили важные правила. Резина и ремни помогут спасти жизнь

С 1 июня в России начнут действовать обновленные правила для автомобилистов. Резина не по сезону, поврежденный ремень и неработающая система ЭРА-ГЛОНАСС могут обернуться штрафом при встрече с инспектором. Законопослушным водителям опасаться нечего, а остальным стоит вспомнить, что правила нужны, чтобы обеспечить общую безопасность на дороге.

Резина по сезону

С начала лета в силу вступят новые ограничения эксплуатации автомобилей. Одно из главных изменений — штрафы за резину не по сезону. За это инспектор ГИБДД сможет выписать штраф на 500 рублей. Неправильная резина подпадет под статью об управлении машиной при наличии неисправностей, при которых ездить запрещено.

Ездить на зимней резине нельзя будет с июня по август, а на летней — с декабря по февраль. Региональные власти могут корректировать длительность сезона в зависимости от климатических особенностей, написал портал AutoNews.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр объяснил «360», что правило о сезонности резины было всегда, сейчас его просто более четко прописали в законе. Он напомнил, что шины отличаются в зависимости от температурных режимов, в которых они должны использоваться. Например, зимняя резина мягче летней, поэтому хуже тормозит на асфальте.

Если [на зимней резине] ездить летом, она будет слишком мягкая и будет нарушать экологию, будет активно стираться, плохо тормозить. А если ездить на летней резине зимой, она будет дубеть, у нее будут полностью отсутствовать сцепные свойства Ян Хайцеэр.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов добавил, что главное, на что влияет сезонная резина, — это длина тормозного пути.

«Это момент, который очень тесно связан с настоящей безопасностью дорожного движения», — отметил Шкуматов.

На так называемую всесезонную резину с «липучками» ограничения распространяться не будут, но Ян Хайцеэр отметил, что такая резина — «самое плохое, потому что она всегда плохо ездит». Обычно «липучками» в зимний период пользуются жители регионов с теплым климатом, например Краснодарского края, так как нужды в шипах там нет.

Контролировать соответствие резины сезону, по словам экспертов, будут инспекторы ГИБДД. Им будет достаточно посмотреть на маркировку шин, где обозначены основные характеристики.

Ремни и навигация

Новизну правила о незаконности неисправного или же вовсе отсутствующего ремня безопасности автоэксперты назвали номинальной: езда с такими дефектами всегда была запрещена. Более того, Петр Шкуматов отметил, что ситуации, когда ремень полностью отсутствует, очень редки, да и повреждения обычно стараются устранять максимально быстро.

«Ремни — это ваша жизнь, здоровье и безопасность. Совершенно необходимо не пренебрегать ими», — подчеркнул Хайцеэр.

Шкуматов добавил, что самое главное — это исправность катушки преднатяжителя, которая и делает ленту ремнем безопасности.

Если у человека не работает катушка преднатяжителя, то ремень при попадании в ДТП не удержит тело. По сути такой водитель лишь формально пристегнут, а в реальности он точно так же полетит навстречу подушке, которая вылетает со скоростью 250 километров в час Петр Шкуматов.

Штрафовать смогут и за неработающую или отсутствующую систему ЭРА-ГЛОНАСС, если она изначально предусмотрена производителем. Шкуматов считает, что проверять ее будет тоже инспектор.

По его мнению, запрет на использование машины с таким дефектом избыточен.